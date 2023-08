7 quy tắc thời trang mà chúng ta có thể học hỏi từ Gen X

1. Họa tiết ngựa vằn rất ngầu

Giống như rất nhiều người yêu thích phong cách Gen X, bản thiết kế họa tiết này đã được phổ biến bởi các nhạc sĩ lớn tuổi như David Lee Roth và Debbie Harry, sau đó được mặc bởi Victoria Beckham. Hình in động vật này mang phong cách rock 'n' roll, đồ họa và tổng thể hơn một chút so với hình báo đốm thông thường được sử dụng làm hình in thời trang. Hãy mặc nó từ đầu đến chân để có vẻ ngoài bóng bẩy, với các phụ kiện đơn giản, chứ không phải một cánh tay đầy vòng tay hay nơ cài tóc sẽ được kết hợp với nó vào thời của Gen X.

2. Váy Slip là để xếp lớp

Những chiếc váy suông tối giản được cách tân của thập niên 90, có hoặc không có áo phông xếp lớp bên dưới và áo len khoác bên ngoài, hoặc hai chiếc quần tây mặc chồng lên nhau. Công thức đó vẫn còn mạnh mẽ cho đến ngày nay, với những chiếc váy trơn bằng chất liệu từ lụa sang trọng đến vải pha poly bền bỉ, được tô điểm cho buổi tối hoặc đường may đơn giản như trang phục ban ngày.

3. Coi neon là màu trung tính

Nền âm nhạc làn sóng mới của Thế hệ X đã sử dụng áo phông neon, quần đùi và phụ kiện như một dấu hiệu thành thị, hiện đại. Và thành thật mà nói, chúng ta luôn có một điểm yếu đối với các mảnh màu xanh lá cây, vàng và cam phát sáng, mặc dù kể từ đó nó đã trở nên không còn phổ biến. Một nhà thiết kế thời trang đã nói rằng ngày nay hãy coi neon là màu trung tính và mặc nó với kaki hoặc khối màu với các mảnh neon khác. Hãy tránh kết hợp nó với màu đen, vì đó là phong cách của thời kỳ disco đã qua.

4. Crazy Makeup là thuốc chống trầm cảm

Nhờ MTV, ra mắt vào năm 1981, Gen X là những người đầu tiên chào đón các nghệ sĩ âm nhạc theo phong cách hoang dã như Boy George và Cyndi Lauper. Phong cách ngày nay đã sao chép cách trang điểm mắt đậm, má có đường viền và đôi môi đỏ như máu (và đôi khi là màu đen) của họ với mức độ thành công khác nhau. Ngày nay, xu hướng là chỉ nhấn vào một vùng, chẳng hạn như mắt hoặc môi, và giảm nhẹ phần trang điểm còn lại của bạn.

5. Overall luôn là một ý tưởng hay

Gen Xer Lauryn Hill mặc chiếc overall quá khổ của cô ấy bên ngoài áo phông và áo sơ mi dài tay cổ bẻ; ngày nay kiểu dáng vẫn quá khổ, nhưng có nhiều khả năng được thắt lại. Trường hợp điển hình: Khi diễn viên Sadie Sink mặc overall trong Stranger Things, bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách lấy bối cảnh những năm 1980, cô ấy trông thật hoàn hảo.

6. Boots chunky

Trong khi bốt chunky và váy suông là đỉnh cao của phong cách grunge đầu thập niên 90, chẳng hạn như trong bộ sưu tập Perry Ellis này do Marc Jacobs thiết kế năm 1993, thì ngày nay, Gen Xers mặc kiểu dáng này với quần legging và quần bó màu đen. Một nhà thiết kế thời trang đã đề xuất chuyển hướng từ thương hiệu Dr. Martens phổ biến sang giày bốt nhảy dù có khóa kéo bên trong. Không chỉ có vẻ ngoài bớt punk rock hơn và sang trọng tiện ích hơn, khóa kéo bên trong giúp việc xỏ vào và tháo ra khỏi ủng nhanh hơn so với kiểu cũ của giày đế bệt màu đen to bản.

7. Tôn trọng quần jean của mẹ

Trong dòng thời gian thay đổi của thời trang, một số thiết kế đã trôi đi một cách thương xót: Ví dụ điển hình, xu hướng quần jean cạp trễ cuối thập niên 90 để lộ chiếc quần lót dây chữ G mới phổ biến. Lúc bấy giờ khi người mặc ngồi xuống sẽ để lộ ra phần dây. Thay vào đó, thế hệ millennial đã khôn ngoan tìm đến kiểu dáng thời trang đầu tiên của Gen X, quần mom jean, để hồi sinh kiểu quần này. Những chiếc quần lưng cao này có thể có nếp gấp ở phía trước giống như ống quần hoặc bảng điều khiển phẳng, ôm sát vào eo và kéo dài qua hông, sau đó dễ dàng hạ xuống để tạo thành ống côn.

