Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Phương Oanh mặc đồ tự thiết kế, cho bạn diễn mượn túi hiệu?

Trong phim 30 Chưa Phải Là Hết, có một cảnh phim được khán giả bàn tán rất nhiều là khoảnh khắc Cố Giai phải giấu chiếc túi của mình sau lưng khi chụp ảnh cùng các phú bà toàn cầm Hermes, cho thấy Cố Giai dù có cố gắng gia nhập tầng lớp thượng lưu thì vẫn có khoảng cách không nhỏ.

Khi phiên bản Việt hóa mang tên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh ra mắt, người xem cũng rất mong chờ cảnh phim này. Nhân vật Mỹ Anh cũng muốn là một phần trong hội phú bà giàu có, nhưng cô cũng phải ngại ngùng che giấu chiếc túi xách của mình khi đứng cạnh các phú bà toàn dùng Dior, Chanel.

Netizen không giấu được thất vọng khi "phú bà" bản Việt dùng túi không xa xỉ bằng "phú bà" bản gốc. Những mẫu túi Dior, Chanel xuất hiện trong phim tuy cũng rất đắt giá, trị giá hàng trăm triệu nhưng vẫn không đẳng cấp bằng bộ sưu tập Hermes trong 30 Chưa Phải Là Hết.

Khán giả còn tinh mắt phát hiện Phương Oanh có nhiều mẫu túi giống như các phú bà khoe trong phim. Từ đó mà mọi người suy đoán chính nữ diễn viên đã mang bộ sưu tập túi hiệu của mình cho đoàn làm phim mượn sử dụng.

Trước đó, netizen đã nhận ra Phương Oanh cũng mang tủ đồ cá nhân của mình lên phim. Trong đoạn Mỹ Anh tới xử lý kẻ bắt nạt con trai mình, Phương Oanh mặc áo sơ mi xuyên thấu màu đen có họa tiết nhũ lấp lánh vừa sang trọng vừa thanh lịch.

Nhiều năm trước, khi Phương Oanh giới thiệu thương hiệu thời trang của riêng mình thì cô đã mặc mẫu áo này trong loạt ảnh quảng bá. Nhờ thiết kế cổ điển và tối giản nên cho đến bây giờ, thiết kế vẫn không hề bị lỗi mốt.

Hoặc chiếc váy ren trắng điệu đà mà nhân vật Mỹ Anh mặc trong một cảnh phim cũng từng được Phương Oanh diện trong chuyến du lịch năm 2023. Có thể thấy style của Phương Oanh trong phim lẫn ngoài đời khá giống nhau, nên nữ diễn viên đã khéo léo trưng dụng luôn tủ đồ cá nhân của mình lên phim.