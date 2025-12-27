Cựu CEO Miss Universe bị tuyên án hai năm tù vì tội lừa đảo

Ngày 26/12, Tòa án Quận Phra Khanong Tai đã đọc bản án trong vụ kiện nhằm vào Công ty JKN Global Group PCL và bà Anne Jakkaphong. Tòa án xác định cả hai bị cáo đều phạm tội lừa đảo với vai trò đồng phạm, theo Bộ luật Hình sự Thái Lan.

JKN Global Group PCL (bị cáo thứ nhất) bị phạt tiền 40.000 baht (khoảng 28 triệu đồng). Anne Jakkaphong (bị cáo thứ hai) bị tuyên phạt hai năm tù giam, không được hưởng án treo.

Doanh nhân chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe.

Bà Anne không có mặt tại tòa để nghe tuyên án, trong bối cảnh trước đó có thông tin cho rằng nữ doanh nhân đã trốn sang Mexico, nơi bà được cho là có mối quan hệ thân thiết với một đối tác kinh doanh.

Theo hồ sơ tòa án, nguyên đơn - bác sĩ Raviwat Maschamadol - đã kiện Công ty JKN Global Group Public Company Limited và bà Anne (bị cáo 1 và 2) với cáo buộc cùng nhau lừa đảo. Theo đơn kiện, từ ngày 24/7 đến 8/8/2023, hai bị cáo đã cung cấp thông tin sai lệch và che giấu tình trạng tài chính khó khăn của doanh nghiệp để thuyết phục nguyên đơn đầu tư vào trái phiếu của JKN, dù biết công ty không có khả năng hoàn trả đúng hạn.

Tòa án kết luận rằng các bị cáo đã chiếm đoạt 30 triệu baht của nguyên đơn thông qua hành vi gian dối.

Trước đó, vào ngày 25/11, tòa án đã phát lệnh bắt giữ Anne Jakkaphong sau khi bà không xuất hiện theo lịch để nghe phán quyết tại Tòa Hình sự Nam Bangkok, trên đường Charoen Krung. Tòa cho rằng sự vắng mặt này thể hiện ý định trốn tránh công lý, và do đó đã ra lệnh bắt giữ.

Anne Jakrajutatip (tên đầy đủ Jakkaphong Jakrajutatip) là doanh nhân và nhân vật truyền thông nổi tiếng của Thái Lan. Bà là người sáng lập và từng giữ chức CEO của JKN Global Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và bản quyền nội dung. Anne được biết đến rộng rãi trên quốc tế sau khi JKN mua lại Tổ chức Miss Universe năm 2022.

Anne Jakrajutatip bên hoa hậu và các á hậu Miss Universe 2022.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, JKN lâm vào tình trạng tài chính khó khăn, kéo theo nhiều tranh chấp và kiện tụng liên quan đến bà. Anne đã rời vị trí CEO của Miss Universe vào tháng 5 năm nay.