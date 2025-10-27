Yêu cầu trong concert BlackPink sau khi vương thái hậu Thái Lan qua đời

Ngày 25/10, ban tổ chức Live Nation Tero thông báo khán giả tham dự hai đêm concert “BlackPink World Tour In Bangkok” tại sân vận động Rajamangala (ngày 25-26/10) được khuyến nghị mặc trang phục trắng - đen khi đến xem biểu diễn. Yêu cầu này nhằm bày tỏ lòng tiếc thương và tôn kính đối với vương thái hậu Sirikit - thân mẫu Quốc vương Maha Vajiralongkorn - vừa qua đời.

Thông báo viết: “Để tưởng nhớ và thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với vương thái hậu Sirikit, chúng tôi trân trọng đề nghị tất cả khán giả tham dự concert BlackPink tại Bangkok mặc trang phục màu đen hoặc trắng để bày tỏ sự tiếc thương và tôn kính”.

BlackPink còn 2 đêm concert ở Thái Lan, vào 25-26/10.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi vương thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Vua Vajiralongkorn đã ban chỉ dụ yêu cầu các thành viên Hoàng gia và quan chức thuộc Hoàng triều để tang trong vòng một năm.

Trong khi đó, các hoạt động giải trí công cộng tại Thái Lan hiện vẫn được phép diễn ra, song nhiều đơn vị tổ chức đã chủ động điều chỉnh cách thể hiện để phù hợp với không khí quốc tang.

Theo Thairath, Thái Lan không cấm hoạt động giải trí, chỉ khuyến nghị điều chỉnh phù hợp trong thời gian quốc tang.

Ngày 25/10, bà Traisulee Traisoranakul - Thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan - cho biết chính phủ không có nghị quyết nào yêu cầu khu vực tư nhân dừng các hoạt động giải trí trong 30 ngày như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bà khẳng định cuộc họp nội các đặc biệt cùng ngày, do Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì, chỉ nhằm tiếp nhận thông báo từ Hoàng cung về việc vương thái hậu Sirikit qua đời, đồng thời bàn về quy trình để tang trong khối cơ quan nhà nước.

Theo đó, công chức, viên chức và nhân viên doanh nghiệp nhà nước sẽ để tang trong một năm, còn các cơ quan, trường học, doanh nghiệp nhà nước treo cờ rủ trong 30 ngày kể từ 25/10/2025.

Thủ tướng chỉ kêu gọi người dân và khu vực tư nhân cân nhắc điều chỉnh hình thức tổ chức các sự kiện sao cho phù hợp với bầu không khí tưởng niệm, chứ không hề có lệnh cấm hay yêu cầu đình chỉ hoạt động cụ thể.

“Chính phủ hiểu rằng các lĩnh vực giải trí, du lịch và dịch vụ đã lên kế hoạch từ trước. Vì vậy, Thủ tướng mong các đơn vị tự cân nhắc, điều chỉnh hình thức tổ chức sao cho trang nghiêm và thể hiện lòng tôn kính đối với vương thái hậu”, bà Traisulee nói.

Bà cũng nhấn mạnh Thủ tướng mong toàn dân Thái Lan cùng tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit bằng “tấm lòng thành kính, tình yêu và sự đoàn kết dân tộc”, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của chính phủ, tránh hiểu nhầm về chủ trương quốc tang.

“Thủ tướng không có ý định hạn chế quyền tự do kinh tế hay các hoạt động xã hội của người dân, mà chỉ mong tất cả cùng bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn đối với vương thái hậu” bà Traisulee nói thêm.