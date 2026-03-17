Con gái 12 tuổi của Kim mê gắn móng giả dài ngoẵng

North West - con gái của Kim Kardashian và Kanye West - đăng loạt ảnh khoe bộ móng tay mới như một cách thể hiện cá tính giữa bối cảnh bị chỉ trích về gu thời trang, style làm đẹp không phù hợp lứa tuổi. Bộ móng dài ngoẵng với dáng móng độc lạ của North được sơn màu xanh ngọc trong suốt, gắn nhiều đinh tán nhọn cùng khuyên mũi vòng cung.

Đây không phải lần đầu tiên cô bé 12 tuổi làm đẹp với móng tay giả. Khoảng một năm trở lại đây, mỗi khi xuất hiện, con gái lớn của Kim đều cho thấy cô bé khá chăm chút bộ móng, thường xuyên làm đẹp với móng tay giả dài, nhọn hoặc đính kết nhiều phụ kiện độc lạ.

Còn chưa bước vào tuổi teen nhưng con gái tỷ phú Kim đã được mẹ cho nhuộm tóc, xỏ khuyên mũi, xỏ nguyên ngón tay, dán răng đen nhánh... Những lựa chọn táo bạo của North West từng khiến Kim Kardashian nhiều lần đối mặt với chỉ trích về cách nuôi dạy con. Tỷ phú 44 tuổi từng bị phản đối khi để North mặc áo corset tôn ngực khi đi chơi ở Rome vào năm ngoái.

Trước các ý kiến trái chiều, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết tôn trọng việc con gái tự do thể hiện bản thân và tin North sẽ học hỏi từ chính những trải nghiệm cá nhân. Tham gia podcast Call Her Daddy phát sóng hồi tháng 10 năm ngoái, Kim nói cô khá dễ tính với con gái khi nhắc đến việc thể hiện bản thân thông qua thời trang và làm đẹp.

North cũng có sở thích giống bố mẹ khi làm đẹp với grillz nạm kim cương bao phủ cả răng hàm trên và hàm dưới.

"Con bé nghe lời tôi, nhưng trong những chuyện khác, tôi lại nói với con bé kiểu như: 'Con yêu, nếu con muốn nhuộm tóc màu xanh thì cứ làm như vậy thôi'. Bạn biết đấy, điều đó làm con bé rất vui. Tôi sẽ không bao giờ tước đoạt khả năng sáng tạo đó của con gái mình", bà mẹ 4 con cho biết.

North West sinh năm 2013, là con gái đầu lòng của Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West. Hiện North được xem là một fashionista nhí, TikToker có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng bắt đầu thử sức với âm nhạc, nối bước cha.

Theo Sun, hôm 14/1, tỷ phú Kim đã nộp ba đơn đăng ký nhãn hiệu "NOR11". Động thái này cho thấy bà mẹ nổi tiếng đang có những bước chuẩn bị cho đế chế thời trang dành cho con gái lớn North West. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, North cũng bày tỏ ước mơ kinh doanh dòng quần áo riêng.

Từ nhỏ, North đã thường xuyên cùng mẹ chụp hình, tham gia các show thời trang khắp thế giới. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ cũng như có sở thích, hứng thú với thời trang, makeup từ khá sớm. Cô bé cũng có tủ đồ hàng hiệu với nhiều mẫu túi đến từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Fendi, Dior và Balenciaga. Ngoài phụ kiện, North còn mặc các thiết kế couture từ Jean Paul Gaultier, Vetements và Chanel, thậm chí từng diện trang phục của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson do cha mẹ mua lại tại các phiên đấu giá.

Ngoài North, Kim và Kanye còn có ba người con là Saint (10 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi), tuy nhiên các bé có cuộc sống kín tiếng hơn chị cả.