Nữ tỷ phú Kylie Jenner tung ảnh selfie nóng bỏng

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 08:06 AM (GMT+7)

Kylie Jenner gây "bão" cộng đồng mạng với loạt ảnh khoe ngực đầy, eo thon khiến fan "đứng ngồi không yên".

Em gái tỷ phú nhà Kim "siêu vòng 3" làm "dậy sóng" mạng xã hội Instagram với loạt ảnh khoe body nóng bỏng "rực lửa".

Kylie Jenner thả dáng đầy "khiêu khích", khoe vòng 1 căng tràn siêu nóng bỏng trong khi vòng 2 nhỏ xíu

Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng không kém chị gái cùng mẹ khác cha "Kim siêu vòng 3". Mỗi lần chị em cô tung ảnh mặc áo tắm đều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Bộ ảnh sau 5 giờ đăng tải lên Instagram cá nhân có lượng fan khủng 204 triệu follow của Kylier Jenner đã thu hút 7,3 triệu lượt thả tim và hơn 30 ngàn bình luận tương tác, trầm trồ khen ngợi body gợi cảm "nảy lửa" của cô.

Kylie Jenner có sở thích selfie và thường xuyên chia sẻ ảnh lên trang cá nhân "đốt mắt" người hâm mộ

Cô vừa được bình chọn đứng đầu trong danh sách người nổi tiếng "bội thu" năm 2020 do tạp chí Forbes. Kylier Jenner đã 590 triệu USD, chủ yếu nhờ bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics và Kylie Skin

Năm 2019, Kylie Jenner lần đầu tiên được bình chọn là tỷ phú tự thân trẻ nhất cũng theo thống kê của Forbes

Mới 23 tuổi nhưng Kylie Jenner đã sở hữu tài sản khủng mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Cô là bà chủ của thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Bên cạnh đó, Kylie còn bắt tay hợp tác với chị gái - siêu mẫu đắt giá nhất thế giới Kendall Jenner để thiết kế thời trang mang thương hiệu Kendall + Kylie cũng rất được chào đón. Ngoài ra, cô còn có nguồn thu nhập lớn từ show truyền hình thực tế của gia đình là Keeping Up With The Kardashians, quảng cáo từ Instagram có lượng fan khủng...

