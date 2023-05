Nữ sinh trường nghệ thuật múa ba lê gặp sự cố bất thình lình với váy lụa

Mới đây, trang Sina đăng tải loạt hình ảnh của một nữ sinh xinh đẹp, múa ba lê trong cung điện Versailles. Cô nàng diện chiếc váy lụa, dáng cổ rủ, 2 dây cùng đường xẻ tà cao, khoe khéo đôi chân dài miên man. Tuy nhiên, trong đoạn clip đăng tải, cô nàng này còn ngẫu nhiên thực hiện một số động tác múa ba lê và bất ngờ gặp sự cố vì trang phục khá ngắn.

Chiếc váy lụa 2 dây, cổ rủ là kiểu dáng được săn đón nhiều nhất vào mùa hè.

Được biết, nữ sinh này tên là Chloe Âu, hiện đang học ở trường Nghệ thuật Múa đương đại London.

The Who What Wear, nhiều năm trước, việc mặc trang phục như đồ ngủ ở nơi đông người bị coi là bất lịch sự. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ngôi sao cho thấy, đó không còn là điều cấm kỵ khi thoải mái mặc váy lụa 2 dây, nội y ra đường. Không thể phủ nhận, việc các người đẹp Hollywood như Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi Hadid, Selena Gomez, Rihana diện váy ngủ trong những lần dạo phố đã góp phần thúc đẩy trào lưu này trở nên phổ biến.

Ngoài cách phối đồ theo xu hướng năng động, thanh lịch như mix cùng blazer, nhiều cô gái còn thách thức ánh nhìn trong những chiếc váy ngủ chất liệu ren mỏng, phối đồng điệu với nội y ở bên trong, tạo nên vẻ ngoài vô cùng bắt mắt và gợi cảm.

Kendall lăng xê kiểu đồ ngủ xuyên thấu khoe nội y.

Thậm chí, các chuyên gia thời trang còn nhấn mạnh, trào lưu mặc váy ngủ lại bắt đầu thịnh hành kể từ sau khi Victoria Beckham lăng xê mốt váy phi bóng, đắp ren trước ngực trong đám cưới con trai cả Brooklyn vào tháng 4 năm ngoái.

Dù kiểu dáng khá đơn giản nhưng theo như Victoria chia sẻ, bộ đầm này đến từ aterlia London với loại vải được đặt riêng, trông giống như kim loại lỏng, lấy cảm hứng từ hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trên mặt đại dương. Bộ trang phục tốn 5 ngày để hoàn thành và được thực hiện bởi 6 người trong đội ngũ aterlia lành nghề. Phần ren được ghép từ 3 kiểu hoa văn và được đính kết công phu, tạo nên họa tiết ấn tượng.

Nhiều phụ nữ ủng hộ trào lưu mặc đồ ngủ ra đường vì nó phần nào thể hiện được quyền tự do trong cách ăn mặc của phái đẹp. Song, vẫn có một số ý kiến phản đối, cho rằng: "Người nổi tiếng có thể thoải mái diện nó đi khắp nơi còn với người bình thường thì trông khá lố bịch".

Chiếc váy ấn tượng của bà Beckham trong tiệc cưới con trai cả.

