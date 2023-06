Nữ diễn viên gây xôn xao với khoảnh khắc diện váy ngủ trễ tràng trên phim giờ vàng VTV

Mới đây, bộ phim Nơi giấc mơ tìm về do Trịnh Lê Phong làm đạo diễn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Ở những tập đầu tiên mới được phát sóng, nữ diễn viên Minh Thu khoe vóc dáng gợi cảm trong phân cảnh cởi áo, quyến rũ người yêu cũ Gia An (Lãnh Thanh) thu hút nhiều sự chú ý.

Minh Thu sinh năm 1996, từng tham gia một số dự án phim Hương vị tình thân, Phố trong làng,... Ở ngoài đời, Minh Thu gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình cân đối, đặc biệt là gương mặt khả ái và nụ cười tươi tắn. Không chỉ thế, cô còn sở hữu gu ăn mặc vô cùng phóng khoáng, tôn triệt để nét đẹp hình thể. Nhìn phong cách trẻ trung của Minh Thu, ít ai ngờ cô hiện đã làm mẹ của 1 bé trai đáng yêu.

Minh Thu diện váy ngủ, khoe vóc dáng nóng bỏng trong phim "Nơi giấc mơ tìm về".

Minh Thu chia sẻ thêm, do đã trải qua sinh nở nên đôi khi cô không quá tự tin khi quay những phân cảnh "nóng bỏng". Trong phim Hương vị tình thân, Minh Thu cũng từng có một cảnh "nóng". Cô tâm sự, đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên quay cảnh hở, thêm vào đó, do đã từng sinh em bé nên cô vẫn có chút tự ti về ngoại hình. Mặc dù có sử dụng thêm áo quây ở bên trong để đảm bảo sự kín đáo nhưng do tâm lý chưa được thoải mái nên cảnh quay vẫn khá gượng.

Minh Thu từng có cảnh nóng trong phim "Hương vị tình thân".

Với cảnh quay trong phim Nơi giấc mơ tìm về, cô cho biết, đây là lần đầu Minh Thu hợp tác với một diễn viên từ miền Nam nên cả cô và Lãnh Thanh đều gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, đối với những cảnh như vậy trên phim điện ảnh sẽ bị giới hạn độ tuổi xem, còn phim truyền hình thì đối tượng khán giả sẽ rộng hơn. Cuối cùng, Minh Thu và Lãnh Thanh phải thống nhất cách diễn để cảnh quay không phản cảm, giữ được ý nghĩa muốn truyền tải. Đặc biệt, dù phân cảnh này khá nóng bỏng nhưng do chiếu trên phim truyền hình nên cả 2 đều phải diễn sao cho thật nhưng không bị thô tục.

Phong cách ngoài đời của Minh Thu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-gay-xon-xao-voi-khoanh-khac-dien-vay-ngu-tre-trang-tren-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-gay-xon-xao-voi-khoanh-khac-dien-vay-ngu-tre-trang-tren-phim-gio-vang-vtv-a611155.html