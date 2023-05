"Cô trưởng phòng nóng nhất vũ trụ phim VTV" bị hiểu lầm mặc yếm không phòng hộ

Mới đây, Huyền Lizzie diện áo cổ yếm kết hợp váy xẻ đùi, khoe khéo võng lưng hoàn hảo nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong một hình ảnh cận cảnh, cô nàng lại khiến một số fan hiểu lầm không mặc nội y do hiệu ứng 2 đường may phần mép áo, điểm dừng cuối cùng ở giữa vòng 1 cùng chất liệu khá cứng cáp so với dáng áo yếm thông thường. Song, nhờ một số khoảnh khắc được chụp từ nhiều góc độ khác nhau đã nhanh chóng "giải oan" cho nữ diễn viên.

Chiếc áo yếm khiến Huyền Lizzie bị hiểu lầm vì chi tiết chiết ly ở giữa vòng 1.

Một số hình ảnh được chụp từ những góc độ khác nhau đã "giải oan" cho nữ diễn viên. Với thiết kế áo yếm kết hợp chân váy xẻ tà cao, cô khoe được đôi chân dài miên man cùng võng lưng hoàn hảo. Để tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, Huyền Lizzie phối với đồng hồ Franck Muller Vanguard Diamonds cùng túi hộp vuông đến từ thương hiệu Louis Vuitton, không quên sử dụng miếng silicon để tránh sự cố kém duyên.

Đây không phải là lần đầu tiên, váy áo có thiết kế này khiến các người đẹp gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Trước đó, Đàm Thu Trang cũng từng gây tranh cãi khi mặc một chiếc đầm tương tự. Bộ váy có đường chiết ly kết thúc ở giữa vòng 1 nên khi nhìn qua, nhiều khán giả tưởng rằng cô không mặc nội y. Lỗi thời trang này, Đông Nhi đã từng mắc phải, trở thành chủ đề gây tranh cãi trên MXH.

Đàm Thu Trang trong một kiểu váy tương tự.

Bởi vậy, các người đẹp nên soi gương trước khi ra đường, kiểm tra kỹ cả đằng trước và góc nghiêng để đảm bảo trang phục không có sai xót. Nếu gặp phải trường hợp như trên, để đảm bảo an toàn hơn, các cô gái nên ưu tiên cho những chiếc váy có chất liệu mềm mại, nhằm hạn chế tối đa sự cố với những đường nếp cứng cáp.

Bộ váy từng gây tranh cãi của Đông Nhi.

