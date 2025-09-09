Nữ ca sĩ tóc tém đăng quang hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Ghana 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Faith Porter. Cô giành quyền đại diện Ghana tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 10.

Chiến thắng của Faith Porter gây chú ý với các fan sắc đẹp quốc tế. Cô được đánh giá là ứng viên mạnh của khu vực châu Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Người đẹp gây chú ý với mái tóc tém cá tính cùng vẻ đẹp sắc sảo.

Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Cô gây ấn tượng với giọng hát khỏe, nội lực.

Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá.

Năng khiếu ca hát được xem là điểm mạnh của Faith Porter tại phần thi phụ Grand Voice. Nhiều năm qua, cuộc thi Miss Grand hướng tới tìm kiếm các thí sinh có tài năng ca hát, trình diễn.

Faith Porter đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.

Tân Hoa hậu Hòa bình Ghana có mái tóc tém cá tính cùng làn da nâu khỏe khoắn và đường cong quyến rũ.

Vẻ đẹp phóng khoáng, hiện đại cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng của Faith Porter được nhận xét phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Faith Porter còn có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quận Columbia (Mỹ) năm 2019 và 2020. Đến năm 2022, Faith giành chiến thắng tại cuộc thi này.

Năm 2022, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1.

Với tài năng nghệ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, Faith là cái tên nổi tiếng ở Ghana và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Năm 2024, đại diện Ghana tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Sage-La'Parriea Yakubu nhưng không giành thành tích. Ghana chưa từng vào top tại Hoa hậu Hòa bình kể từ khi cuộc thi được tổ chức vào năm 2013.

Fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng Faith Porter mang về thành tích đầu tiên cho Ghana ở đấu trường Miss Grand. Cô cũng được các chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán giành thành tích cao ở cuộc thi năm nay. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến diễn ra ngày 18/10 tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim hoa hậu là người đẹp Christine Juliane Opiaza đến từ Philippines.