Nữ ca sĩ có 1,3 triệu người theo dõi đăng quang hoa hậu

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 đã diễn ra ngày 12/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Thai Neary Socheata (nghệ danh Fi Yata). Cô giành quyền đại diện Campuchia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan vào tháng 11. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025 dự kiến diễn ra ngày 26/7 nhưng đã bị hủy do lo ngại vấn đề chiến sự leo thang ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Chiến thắng của Fi Yata được khán giả và nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán từ trước. Cô là một trong những thí sinh có sắc vóc nổi bật từ đầu cuộc thi.

Sau đêm chung kết, việc Fi Yata vượt qua ứng viên nặng ký là người đẹp Pich Votey Saravody (Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022) gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Trước đó, Pich Votey được đánh giá là ứng viên sáng giá. Trong chung kết, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Nhiều người cho rằng Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia không dám chọn Pich Votey Saravody đăng quang vì cô đang vướng hiềm khích với ông Nawat - Giám đốc điều hành của Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng đang bị công ty của ông Nawat kiện vì tội tham ô tài sản.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia Fi Yata là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và doanh nhân.

Fi Yata có chiều cao ấn tượng với đôi chân dài.

Là diễn viên, ca sĩ nên Fi Yata có thể mạnh biểu cảm, trình diễn trước ống kính. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cô chỉnh sửa quá nhiều, khiến gương mặt đơ cứng.

Fi Yata là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Campuchia. Cô có trang cá nhân Instagram với gần 360.000 người theo dõi và kênh TikTok có hơn 1,3 triệu người theo dõi. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2025, cô được đánh giá là thí sinh đa năng, vừa sáng tạo vừa kinh doanh, truyền cảm hứng trên hành trình chinh phục vương miện.

Với vai trò ca sĩ, Fi Yata đã phát hành nhạc trên Spotify, được sự đón nhận tích cực của khán giả Campuchia. Cô cũng là nhà sáng lập của một thương hiệu chăm sóc da.

Với khả năng kết hợp giữa các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và kinh doanh, Fi Yata được xem là gương mặt truyền cảm hứng cho giới trẻ Campuchia. Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và kinh nghiệm bán hàng của Fi Yata được cho rằng phù hợp tiêu chí mà ông Nawat đang hướng tới.

Ngoài đời thường, Fi Yata có phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ. Cô ưa chuộng các trang phục tông màu đen, tôn đường cong.

Fi Yata cũng yêu thích các trang phục khoe vòng eo thon gọn.

Fi Yata được xem là ứng viên sáng giá của khu vực Đông Nam Á tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11 tới. Người đẹp còn khoảng hơn 2 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế.

Năm ngoái, đại diện Campuchia tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mexico là người đẹp Davin Prasath. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ có con đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia.

Davin Prasath cũng là người đẹp mang về thành tích đầu tiên cho Campuchia ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024 khi cô được xướng tên vào top 30 chung cuộc.

Fan sắc đẹp Campuchia kỳ vọng Fi Yata tiếp nối thành tích của Davin Prasath ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.