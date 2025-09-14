Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Việt Hoa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" đảm nhận vai Kim Ngân - bạn thân Mỹ Anh (Phương Oanh). Cô làm nhân viên bán hàng tại một tiệm trang sức lớn. Kim Ngân là cô gái độc thân, có nhiều hoài bão, luôn tận tâm trong công việc. Trong suốt các tập phim vừa qua, nhân vật Kim Ngân gây ấn tượng với tính cách mạnh mẽ, sắc sảo cùng sự tháo vát trong công việc. Vai diễn của Việt Hoa được khán giả đánh giá cao bởi nét diễn chân thật và có nhiều tiến bộ.

Ngoài vai diễn Kim Ngân, khán giả còn chú ý đến nhan sắc của Việt Hoa. Đặc biệt làn da săn chắc, mịn màng của nữ diễn viên khiến nhiều chị em muốn học hỏi bí quyết.

Quy trình chăm sóc da của Việt Hoa cũng như bao chị em khác. Với nữ diễn viên, việc dưỡng ẩm cho da là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình chăm sóc.

Sau bước làm sạch sâu cho da, Việt Hoa dùng toner và các serum để dưỡng ẩm cho da. Người đẹp còn chăm đắp mặt nạ miệng để da luôn căng bóng, mịn màng.

Ngoài ra, việc dùng kem chống nắng trong mọi hoàn cảnh cũng giúp da của Việt Hoa chống lại các tia UV, giữ da khỏe mạnh, đều màu.

Bên cạnh việc chăm sóc bằng các loại mỹ phẩm thích hợp, Việt Hoa còn uống nước đủ, ăn rau củ quả để tăng cường vitamin, dưỡng ẩm từ sâu bên trong cho da.

Nhờ vậy, làn da của Việt Hoa luôn căng mịn, khỏe mạnh và ngày càng nhuận sắc hơn.

Có làn da cùng vóc dáng đẹp, mỹ nhân sinh năm 1996 tự tin khoe nhan sắc và thoải mái vào những vai diễn có lợi thế hình thể.

Mỗi lần xuất hiện, Việt Hoa luôn xinh đẹp, ngọt ngào và nhận được tình cảm yêu mến từ người đối diện.

Ảnh: FBNV