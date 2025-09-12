Nữ bác sĩ bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Ngày 11/9, Hoa hậu Hoàn vũ Trinidad & Tobago 2025 - Sihlè Letren - đã bất ngờ tuyên bố từ bỏ danh hiệu, không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan.

Cô viết trên trang Instagram cá nhân: "Tôi vô cùng tiếc nuối khi phải thông báo từ chức Hoa hậu Hoàn vũ Trinidad & Tobago và không tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Được trao vương miện đại diện cho đất nước là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Tuy nhiên, do những thách thức đang diễn ra, tôi không thể tiếp tục hành trình này một cách trọn vẹn".

Sihlè Letren bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sihlè Letren khẳng định dù tiếc nuối, nhưng cô hoàn toàn tỉnh táo với quyết định của mình. Cô cũng gửi lời chúc đại diện mới của Trinidad & Tobago tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 mang về thành tích cao cho đất nước.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Trinidad & Tobago đã xác nhận đơn xin từ chức của Sihlè Letren và có thông báo trên trang chủ.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Letren vì những đóng góp của cô trong suốt thời gian đương nhiệm vừa qua. Hành trình của cô là sự duyên dáng, trí tuệ và kiên cường. Chúc cô những điều tốt đẹp nhất", ban tổ chức chia sẻ.

Ông Stephen Jones - Giám đốc điều hành của Crowns and Sashes (đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Trinidad & Tobago) cho biết người giữ danh hiệu và ban tổ chức đã có thỏa thuận bảo mật và không được phép tiết lộ chi tiết về lý do từ bỏ vương miện của Sihlè Letren.

“Tôi hơi bất ngờ khi nhận được thông báo từ cô ấy. Tuy nhiên chúng tôi phải làm quen với điều này. Chúng tôi rất tiếc khi cô ấy từ bỏ nhiệm vụ nhưng quả thực hiện nay việc đại diện quốc gia đi thi quốc tế không hề dễ dàng. Cô ấy là một người rất tuyệt với", ông Stephen Jones nói.

Sihlé Letren, 30 tuổi, là bác sĩ y khoa, người mẫu và nghệ sĩ thị giác người Trinidad & Tobago. Cô từng giành danh hiệu Top Model of the World Trinidad & Tobago 2022, sau đó giành giải Á quân 3 tại phiên bản quốc tế được tổ chức ở Ai Cập. Cô là cựu sinh viên của Đại học West Indies (UWI) ở Mona, Jamaica.

Sihlé Letren là người theo đuổi các dự án ủng hộ sức khỏe cộng đồng, sử dụng nền tảng của mình để nâng cao nhận thức về bệnh mãn tính và quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe công bằng.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến tổ chức ở Impact Challenger Hall tại Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan vào ngày 21/11. Năm nay, ấn bản thứ 74 của Hoa hậu Hoàn vũ có sự tham dự của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi năm nay tiếp tục chứng kiến số lượng thí sinh đông nhất lịch sử. Năm 2024, Hoa hậu Hoàn vũ thu hút gần 130 thí sinh, lập kỷ lục là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có số lượng thí sinh đông nhất.

Hiện đã có 83 quốc gia công bố đại diện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Những quốc gia lần đầu tham dự bao gồm Latina, Mozambique, Palestine, Saudi Arabia. Ngoài ra có những quốc gia quay trở lại thi Hoa hậu Hoàn vũ sau nhiều năm vắng mặt như Ghana, Haiti, Iraq, Kosovo, Panama, Slovenia.

Vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng). Đương kim hoa hậu là người đẹp Victoria Kjær Theilvig đến từ Đan Mạch.