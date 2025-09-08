Ai đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Chiến lược “handpick”

Trong khi thời gian diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan đã cận kề, ban tổ chức Miss Universe Vietnam vẫn chưa có động thái khởi động mùa giải 2025 để tìm kiếm đại diện của Việt Nam.

Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo lịch trình tổ chức cuộc thi năm 2025. Theo đó, cuộc thi dự kiến tổ chức từ ngày 4 đến 24/8. Tuy nhiên, hiện đã sang tháng 9 nhưng cuộc thi vẫn chưa diễn ra khiến fan sắc đẹp Việt Nam bàn tán xôn xao.

Trong lúc đó, ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - đã có động thái mới trên trang cá nhân khi đăng ảnh chụp cùng Á hậu Hương Ly (Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam).

Ông Valentin Trần viết: "Chào mọi người. Tôi biết tất cả bạn đang rất háo hức chờ đợi để biết ai sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam. Giám đốc Quốc gia Hương Ly và tôi mới gặp nhau tại Hà Nội để làm việc cùng nhau. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông báo chính thức. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn".

Với thời gian gấp rút, các fan cho rằng ông Valentin Trần và ban tổ chức Miss Universe Vietnam sẽ sử dụng phương án handpick để lựa chọn đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Đây cũng không phải lần đầu đại diện Việt Nam được handpick để đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Diễm Hương, người đẹp Nguyễn Thị Loan đều được handpick để thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Theo những thỏa thuận trong hợp đồng mua bản quyền, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không nhất thiết phải là cô gái đăng quang Miss Universe Vietnam. Đơn vị giữ bản quyền có toàn quyền chọn lựa ứng viên họ cho là phù hợp nhất, dựa trên quá trình quan sát dài hạn, phân tích thành tích và đánh giá tiềm năng lâu dài.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig cũng được cử đi thi theo dạng handpick mà không giành chiến thắng ở cuộc thi cấp quốc gia. Cuộc thi nhan sắc gần đây nhất cô tham dự là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Điều đó cho thấy, các người đẹp đi thi theo dạng handpick vẫn có khả năng giành thành tích cao.

Ai đủ tiềm năng thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả đang bàn tán xôn xao về cái tên sẽ đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Người đẹp đang được nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Thị Hương Ly - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023, đồng thời là Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam. Không chỉ trong nước, nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế cũng đăng bài ủng hộ Hương Ly tham dự Miss Universe 2025.

Ở thời điểm hiện tại, Hương Ly được đánh giá cao bởi sắc vóc chín muồi cùng kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô đã có ba lần thi Miss Universe Vietnam và đều đạt thành tích cao. Bên cạnh đó, Hương Ly gây ấn tượng với câu chuyện truyền cảm hứng về cô gái chăn trâu vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi ước mơ. Dự án về thời trang bền vững của Hương Ly cũng nhận được sự đánh giá cao.

Tuy nhiên, việc Hương Ly đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam khiến nhiều người cho rằng khó có khả năng cô tiếp tục hành trình thi nhan sắc. Đây cũng là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam.

Sau Hương Ly, Á hậu Quỳnh Anh đang là cái tên được cho rằng có khả năng cao nhất đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô là đương kim Á hậu 1 Miss Universe Vietnam.

Quỳnh Anh được đánh giá cao nhờ gương mặt đậm chất Á đông cùng chiều cao ấn tượng, vóc dáng cân đối, quyến rũ và khả năng tiếng Anh trôi chảy. Cô cũng có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành giải Quán quân Supermodel Me - Tôi là Siêu mẫu châu Á 2021. Cô cũng từng đạt giải Á quân The Face Vietnam 2018 và lọt Top 10 Face Of Asia 2019.

Dịp 2/9, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Quỳnh Anh mặc áo dài trắng, khoác lên mình sash ghi chữ "Miss Universe Vietnam", càng khiến nhiều fan tin rằng cô trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025.

Một cái tên khác đang được nhiều fan sắc đẹp quốc tế mong mỏi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 đó là Hà Kino. Cô từng tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và dừng chân ở top 10.

Bài viết ủng hộ Hà Kino trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế nhận được lượng tương tác khủng. Các fan yêu thích Hà Kino vì vẻ ngoài cá tính với mái tóc tém màu vàng. Nhiều người cho rằng nếu thi Miss Universe, Hà Kino được yêu thích giống H'Hen Niê. Tuy nhiên, với fan sắc đẹp Việt Nam, Hà Kino không phải là cái tên được yêu thích hàng đầu.

Những cái tên khác đang được khán giả nhắc đến trong cuộc đua trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, đó là Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, Paris Bảo Nhi, Quách Tapiau Maily. Fan sắc đẹp mong mỏi đơn vị nắm bản quyền sẽ chọn lựa được cái tên xứng đáng để tiếp tục mang về thành tích cao cho Việt Nam sau khi Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên lọt vào top 30 ở Miss Universe 2024.