9 kiểu mốt giới trẻ ưa chuộng đầu thu

Theo Vogue, cardigan tiếp tục là một trong những xu hướng hot năm nay được nhiều cô gái ưa chuộng. Trong những ngày đầu thu, nhiều bạn trẻ xuống phố với áo chất liệu dệt kim mỏng, thường kết hợp quần shorts, chân váy ngắn. Ảnh: Pinterest

Sơ mi oversized cũng nằm trong số thiết kế phù hợp ngày mát. Bạn có thể mặc cùng quần jeans hoặc dùng làm áo khoác khi diện áo ba lỗ. Trong các phiên bản, màu xanh dương thuộc nhóm bán chạy hơn so với hồng và vàng. Ngoài đơn sắc, thị trường sơ mi năm nay còn có nhiều áo kẻ sọc.

Với bộ đồ mùa hè, chỉ cần thêm một chiếc gilet dệt kim, bạn đã có một bộ cánh mùa thu hợp thời. Từ đầu năm tới nay, gilet kiểu công sở hoặc vintage được nhiều người lựa chọn vì tiện lợi.

Giới trẻ còn chuộng áo thun mỏng dài tay đi kèm quần jeans ống rộng hoặc đầm maxi.

Áo polo dài tay - từng được Công nương Diana ưa chuộng ở thập niên 1980 - vẫn chưa ngừng hot từ năm ngoái. Thay vì sơ mi truyền thống, bạn có thể chọn thiết kế này khi đi học, đi làm. Chúng thích hợp với những cô gái ưa vẻ thanh lịch mà vẫn năng động.

Áo khoác thể thao mỏng được nhiều người dùng khi trời mát vào sáng sớm hoặc tối. Chúng cũng là món đồ được nhiều nhà mốt lăng xê trên sàn diễn, bên cạnh sneakers. Khoảng ba năm trở lại đây, nhờ các hãng như Miu Miu, Gucci, các thiết kế thể thao trở nên thời trang hơn, được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống hàng ngày.

Giới trẻ và thanh niên còn chuộng mốt blazer cộc tay. Bạn có thể phối chúng với quần vải baggy, chân váy xếp ly, chân váy midi trong nhiều hoàn cảnh như đi học, đi làm, gặp gỡ đối tác, dự sự kiện.

Denim là một trong những chất liệu được yêu thích quanh năm. Nếu mùa hè, áo khoác denim giúp bạn tránh nắng, mùa xuân hay thu, chúng giúp bạn giữ ấm vừa phải. Diện cả "cây" làm tăng vẻ nổi bật tối đa.

Hai năm trở lại đây, áo sweatshirt không còn là món đồ chỉ dành cho Thu Đông. Nhiều bạn trẻ TP HCM còn mặc chúng trong mùa hè. Thiết kế phù hợp với những bạn thích phong cách unisex, hiphop, grunge, punk.