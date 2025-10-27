7 kiểu giày mặc đẹp với quần jeans ống rộng

Theo WWW, giày búp bê là một trong những thiết kế cơ bản phù hợp với nhiều kiểu quần áo, trong đó có quần jeans ống rộng. Bạn nên chọn quần dài tới mắt chân, không nên dài quá khi đi cùng loại giày này để tránh trông luộm thuộm.

Sandals quai mảnh tạo sự thanh thoát khi mang loại quần này, thích hợp với những ngày hè.

Tương tự, bạn còn có thể chọn giày cao gót mũi nhọn, giúp cân đối tỷ lệ hài hòa, tránh tạo cảm giác nặng nề.

Nếu muốn chọn giày thể thao, hãy ưu tiên những thiết kế cơ bản, gọn gàng thay vì kiểu dáng chunky.

Những bạn yêu thích vẻ cổ điển hãy chọn giày loafer và xắn gấu quần to để trông phong cách hơn.

Quần jeans ống rộng còn được cho là phù hợp với bốt cổ thấp. Tuy nhiên, hãy chọn bốt ôm sát cổ chân thay vì ống bốt rộng, tránh gây vướng víu và mất thẩm mỹ.

So với giày mũi nhọn, giày Mary Jane gót cao cũng tạo nên vẻ thanh lịch nhưng gần gũi hơn.