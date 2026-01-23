Những dấu mốc lớn của Phương Nhi trước khi trở thành nàng dâu hào môn, có chồng là thiếu gia con tỷ phú

Hành trình của Phương Nhi trước hôn lễ với thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng

Á hậu Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 trong một gia đình khá giả. Mẹ ruột của cô điều hành một đại lý đồ da dụng cao cấp tại Thanh Hóa. Người đẹp từng chia sẻ gia đình cô khá giả, giúp cô không dễ sa vào những cám dỗ vật chất, dễ dàng tập trung phát triển bản thân.

Phương Nhi từng theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội. Cô có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đồng thời tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng khi còn là sinh viên, tiêu biểu như “Khuyến học Đom Đóm”, “Talkshow It’s Me”... Tháng 4/2021, Phương Nhi đăng ký hiến tạng khi vừa tròn 19 tuổi.

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng trong ảnh cưới. (Ảnh: EKCC)

Bước ngoặt lớn trong hành trình của Phương Nhi đến vào năm 2022, khi cô ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam). Với vẻ đẹp trong trẻo cùng phong thái nhẹ nhàng, Phương Nhi giành danh hiệu Á hậu 2, thắng giải phụ “Người có làn da đẹp nhất”. Nét đẹp ngọt ngào, thuần khiết cũng giúp Phương Nhi được khán giả chú ý sau cuộc thi, truyền thông ưu ái gọi cô bằng biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ”.

Sau khi đăng quang, Phương Nhi nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều hoạt động nghệ thuật và thương mại. Cô được các nhà thiết kế lựa chọn làm nàng thơ, đồng thời đảm nhận vai trò đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang.

Năm 2022, Phương Nhi tham gia MV Vượt qua Everest cùng ca sĩ Isaac - người được cô coi như thần tượng. Nói về nàng hậu, Issac cho biết: "Thoạt đầu nhìn thấy Nhi, tôi đã nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Tôi đã nghĩ, Nhi chỉ cần xinh là đủ. Nhưng không, Nhi không chỉ xinh mà còn rất thông minh, nhạy bén, tinh thần làm việc chuyên nghiệp đến bất ngờ".

Phương Nhi trong MV "Vượt qua Everest". (Ảnh: NSX)

Tháng 10/2023, Phương Nhi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế (Miss International) tại Nhật Bản, một trong ba đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Tại đây, cô xuất sắc lọt vào Top 15 chung cuộc. Trong suốt hành trình thi đấu, Phương Nhi để lại dấu ấn với phong cách thời trang thanh lịch, khả năng giao tiếp tự tin cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, chỉn chu.

Phương Nhi tại cuộc thi Miss International 2023. (Ảnh: CMH)

Tháng 5/2024, một đơn vị thiết kế nội thất đã chia sẻ hình ảnh dựng mô hình 3D căn biệt thự màu hồng có diện tích 1.000m2, tiết lộ đó là ngôi nhà mới của Phương Nhi, khiến nhiều người bất ngờ về độ giàu có của người đẹp.

Thời gian qua, Á hậu Phương Nhi gần như "ở ẩn", không còn cập nhật mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của người đẹp trên trang cá nhân là từ tháng 2/2024.

Tháng 1/2025, lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra tại nhà riêng ở TP Thanh Hóa trong không khí trang trọng với sự có mặt của người thân hai bên gia đình. Trong ngày trọng đại của Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, an ninh được thắt chặt, bảo vệ dùng ô che chắn kín.

Sau 1 năm, vào ngày 22-23/1, lễ cưới của cặp đôi chính thức được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Hôn lễ cũng diễn ra trong không gian riêng tư, với an ninh được thắt chặt trên đảo.