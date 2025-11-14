Nhan sắc tân Hoa hậu Venezuela

Chung kết cuộc thi Miss Venezuela 2025 đã diễn ra ngày 13/11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Mística Núñez. Cô giành quyền đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Thế giới 2026. Miss Venezuela là phiên bản đầu tiên được tổ chức sau khi cuộc thi đổi chủ sở hữu. Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng trao danh hiệu cho các người đẹp đại diện Venezuela ở Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Quốc tế.

Tân Hoa hậu Venezuela năm nay 24 tuổi, là sinh viên ngành Y. Cô có nhan sắc kiều diễm, lộng lẫy.

Mística Núñez có vóc dáng đầy đặn, quyến rũ. Cô cũng chinh phục giám khảo bởi lối ứng xử thông minh. Khi được hỏi về thách thức lớn nhất của trí tuệ nhân tạo (AI), Núñez trả lời rằng yếu tố mà AI không thể thay thế được con người chính là sự dẫn dắt của trái tim.

Vóc dáng quyến rũ của tân Hoa hậu Venezuela nhận được sự khen ngợi từ các fan sắc đẹp. Năm ngoái, đại diện Venezuela ở Hoa hậu Thế giới là người đẹp Valeria Cannavò nhưng không giành thành tích. Các fan sắc đẹp kỳ vọng Mística Núñez giúp Venezuela tỏa sáng ở cuộc thi sắp tới.

Venezuela là cường quốc sắc đẹp, từng nhiều lần giành chiến thắng ở Hoa hậu Thế giới. Lần gần nhất Venezuela đăng quang Miss World là năm 2011 với thành tích của người đẹp Ivian Sarcos.

Cũng trong đêm chung kết, ban tổ chức trao danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Venezuela 2025 cho người đẹp Valeria Di Martino. Cô trở thành đối thủ của đại diện Việt Nam - Kiều Duy ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Tân Hoa hậu Quốc tế Venezuela năm nay 20 tuổi, đang theo học ngành y tại Đại học Zulia, chinh phục ban giám khảo và khán giả nhờ trí tuệ, sự duyên dáng và phong thái nổi bật. Người đẹp thành thạo tiếng Anh và tiếng Italia.

Năm ngoái, đại diện Venezuela là người đẹp Sakra Guerrero giành danh hiệu Á hậu 3. Lần gần nhất Venezuela đăng quang Hoa hậu Quốc tế là năm 2023 với thành tích của người đẹp Andrea Rubio. Trước đó, Venezuela cũng nhiều lần đăng quang Miss International.

Trong chung kết, người đẹp Silvia Maestre được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Venezuela 2026. Cô đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tổ chức ở Ba Lan. Người đẹp năm nay 27 tuổi, có bằng Cử nhân Truyền thông Xã hội.

Ngoài đam mê về lĩnh vực truyền thông, Maestre yêu thích đọc sách và đạp xe. Cô có hình thể ấn tượng, nóng bỏng đậm chất Latinh.

Tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2025, đại diện Venezuela là Leix Collins nhưng không giành thành tích. Venezuela chưa từng đăng quang ở Hoa hậu Siêu quốc gia.