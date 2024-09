Diễm My 9x đi sự kiện mặc thế nào mà fan đồng loạt 'chúc mừng My có tin vui'

Sự xuất hiện của Diễm My 9x tại ngày lễ cúng Tổ ngành sân khấu - ngày 14/9 (ngày 12/8 Âm lịch) đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nữ diễn viên diện váy đen rộng thùng thình, khoác áo bên ngoài.

Nhan sắc xinh đẹp và thần thái rạng rỡ, tươi tắn của Diễm My 9X nhận được nhiều lời khen. Cùng với đó, nhiều người đoán chắc chắn rằng nữ diễn viên 9x đang mang bầu.

Fan đồng loạt chúc mừng Diễm My 9x.

Gần đây, Diễm My 9x vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau hơn nửa năm về chung một nhà với doanh nhân Vinh Nguyễn. Nghi vấn xuất phát từ việc nữ diễn viên thường xuyên diện đồ rộng, đi dép thấp, khuôn mặt tròn trịa hơn... Trước đây, nữ diễn viên chuộng phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn khoe đường cong gợi cảm.

Diễm My diện bikini, fan hỏi "có phải My có tin vui?"

Có lần, cô diện bikini khoe vóc dáng, nhiều người cũng tinh ý nhận ra và hỏi "có phải My có tin vui?". Netizen nhận định vóc dáng hiện tại của Diễm My 9x đã có nhiều sự thay đổi, thậm chí có dấu hiệu tăng cân, mũm mĩm hơn so với trước.

Cách đây không lâu, trong một lần Nhã Phương và Trường Giang livestream giao lưu với khán giả cũng vô tình để lộ dấu hiệu được cho là Diễm My 9x đang mang bầu.

Cụ thể, Nhã Phương đã quay sang hỏi chồng: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không?". Ngay lập tức, Trường Giang đã đáp lại: "Diễm My đó, Diễm My 9x".

Khi vừa nghe câu trả lời của chồng, Nhã Phương có biểu cảm cười gượng, xoay camera về hướng khác rồi nói: "À, Diễm My cũng đang có dự định thôi". Tình huống khiến cư dân mạng đặt nghi vấn Diễm My 9x mang thai.

Thời gian gần đây Diễm My 9x thường mặc đồ rộng, gương mặt tròn trịa hơn.

Hiện Diễm My 9x chưa chính thức xác nhận mình đang mang bầu, nhưng cô cũng không đính chính. Trong khi đó, khán giả đã đồng loạt gửi lời chúc mừng nữ diễn viên: "My có baby rồi! Chúc mừng 2 vợ chồng My nhé"; "Chị My có em bé đúng không"; "Chị My có em bé nha, chúc mừng chị"...

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 1", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn", "1990"…

Diễn viên Diễm My 9x và ông xã doanh nhân.

Nữ diễn viên và doanh nhân Vinh Nguyễn, 33 tuổi, quen nhau 6 năm trước khi đi đến đám cưới hôm 21/12/2023 ở TP.HCM. Vinh Nguyễn tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia, hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng.

