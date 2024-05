Diễm My 9X hiếm hoi diện váy cúp trễ nải sau khi kết hôn

Vừa qua, show diễn Ngân Nga của NTK Adrian Anh Tuấn đã được diễn ra và nhận về nhiều chú ý của giới mộ điệu. Một trong số các người đẹp đến tham dự là Diễm My 9X, từ sau khi lấy chồng, cô hiếm khi nhận lời tham dự sự kiện giải trí nào, chỉ trừ những lời mời từ người anh em, bạn bè thân thiết.

Thả dáng trong chiếc váy 2 dây tôn được vòng 1 gợi cảm, nữ diễn viên nhanh chóng nhận lời chú ý của công chúng. Trang phục không chỉ gợi cảm mà còn toát lên nét sang trọng, lịch thiệp cuả cô. Những chi tiết xếp tầng, chất liệu voan bềnh bồng hợp với không khí ngày hè đang đến gần.

Diễm My 9X khoe dáng trong chiếc váy hai dây, hở tấm lưng trắng thon thả.

Cô được chồng cận kề chăm sóc.

Đây là một trong những bộ váy kiệm vải nhất mà Diễm My 9X mặc từ sau khi kết hôn. Trước đó, cô từng cho hay sau khi kết hôn, gu ăn mặc bản thân cũng phải thay đổi để phù hợp với chồng. Cụ thể, cô cho hay: 'Sau khi lập gia đình, gu thẩm mỹ của mình cũng phải thay đổi theo, có nhiều sự lựa chọn trang phục cũng đổi khác, chỉn chu hơn và cũng cần phù hợp hình ảnh chồng của mình. Hiện tại gu thời trang của My sẽ hướng về sự sang trọng, thanh lịch nhưng thỉnh thoảng cũng cần thay đổi, phá cách để "vỡ kén", nổi loạn hơn một tí, vì nếu mình cứ giữ mãi một hình ảnh thì sẽ nhàm chán, bản thân mình cũng cần đổi mới mỗi ngày mà'.

Người đẹp cho hay bản thân thay đổi gu ăn mặc để đồng điệu với chồng.

Phong cách người đẹp thanh lịch, hiện đại và trang nhã.

Khi đi cùng nhau, cả hai thường chọn những bộ cánh kín đáo.

Diễm My thường diện những bộ cánh kín đáo mà thanh lịch.

Thỉnh thoảng cô cũng thay đổi hình ảnh cho mới mẻ hơn.

Hiện tại, Diễm My 9X đang có kế hoạch có con, song cô không dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm như nhiều sao Việt khác mà muốn để mọi thứ tự nhiên. Người đẹp cho hay: "My có nghĩ tới, nhưng thú thật My là người muốn mọi thứ tự nhiên hơn. Nếu tự không khó thành thì mình mới can thiệp. Mà chắc mình cũng để tự nhiên đến trước 35 tuổi thôi, tức là tầm 1 năm, năm nay mình cũng đã 34 rồi".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]