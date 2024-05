Nhà mốt Givenchy “khát” người lãnh đạo thời trang

Cho dù đó là việc phát minh ra chiếc váy bao bố, chiếc áo phông Rottweiler được những nhân vật như Ye ưa chuộng hay chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi mà Meghan Markle mặc, Givenchy vẫn tiếp tục là một trong những hãng thời trang lớn nhất. Tuy nhiên, nhãn hiệu xa xỉ này đã phải chịu đựng một thời gian dài về doanh thu sau kỷ nguyên vàng Riccardo Tisci với nhiệm kỳ ba năm của hai giám đốc sáng tạo gần đây nhất là Clare Waight Keller và Matthew Williams. Hầu hết các nhà thiết kế đều khó có thể biến đổi hoàn toàn một nhà mốt trong vòng vài năm, vì vậy kết quả là nhà mốt đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Vì vậy, câu hỏi còn sót lại là: Làm thế nào Givenchy có thể trở lại mức độ phổ biến rộng rãi như trước đây?

Kỷ nguyên vàng của Givenchy bắt đầu từ năm 2005 với Riccardo Tisci, người giữ chức giám đốc sáng tạo cho đến năm 2017. Giữ vai trò thiết kế chính lâu nhất trong lịch sử thương hiệu đằng sau chính Hubert de Givenchy, Tisci đã mang đến một bản sắc mới cho nhà mốt Pháp, một nhà thiết kế bởi một cá tính hiện đại, gợi cảm và lãng mạn. Mặc dù Tisci không được nhiều người biết đến trước khi được bổ nhiệm – làm việc cho các công ty như Puma, Antonio Berardi và Ruffo Research nhưng thành công rộng rãi của ông tại công ty không chỉ tiếp thêm sinh lực cho thương hiệu mà còn tạo dựng được danh tiếng đáng kính cho chính Tisci.

Tisci đã điều khiển thành công bối cảnh văn hóa đại chúng nhờ mối quan hệ của anh ấy với những khách hàng nổi tiếng như Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Ye, Madonna, Erykah Badu và Jessica Chastain. Những khoảnh khắc nổi bật trong kỷ nguyên Gienchy Tisci bao gồm trang phục cho Chuyến lưu diễn Sweet & Sticky Tour của Madonna, các họa tiết đồ họa phổ biến như trên áo thun dành cho chú chó nổi bật của anh ấy, váy da của Ye trong Watch the Throne Tour, trang phục trong đám cưới của Kim Kardashian và Ye và sự hợp tác với Nike Air Force 1 của Tisci. Sau khi ông rời đi vào năm 2017, nhiều nguồn tin như WWD và The New York Times đã báo cáo rằng doanh thu bán hàng đã tăng lên 539 triệu USD.

Sau sự ra đi của Tisci, Clare Weight Keller nắm quyền điều hành cho đến năm 2020, trước đó nhà thiết kế từng đến từ Chloé và Gucci. Việc bổ nhiệm Keller đánh dấu một thời điểm lịch sử cho hãng khi bà trở thành nữ giám đốc sáng tạo đầu tiên. Tại nhà mốt, Keller mang đến cảm giác sang trọng nhằm làm mới lại con người đàn ông và phụ nữ hiện đại. Ngay cả với thời gian làm việc ba năm ngắn ngủi của mình, Keller vẫn cố gắng cập nhật phong cách phụ nữ của Givenchy và đưa ra một định nghĩa linh hoạt hơn về trang phục nam của Givenchy bên cạnh việc thể hiện tầm nhìn thanh lịch mạnh mẽ về thời trang cao cấp. Nhưng điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của bà là chiếc váy cưới màu trắng tối giản được thiết kế cho Meghan Markle.

Người tiếp theo sau Keller là Matthew Williams, người tiếp quản vào năm 2020, một quyết định có vẻ hoang đường cho vai trò giám đốc sáng tạo. Ngoài nhãn hiệu 1017 ALYX 9SM của mình, việc đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo tại Givenchy là lần đầu tiên Williams lãnh đạo một nhãn hiệu xa xỉ lớn chứ chưa nói đến một thương hiệu di sản châu Âu. Nổi tiếng với gu thẩm mỹ theo phong cách đường phố, Williams đã mang đến góc tối hơn cho nhà mốt. Nhưng ngay cả ngoài nhóm khách hàng mới mà Williams mang đến cho Givenchy, nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông cũng vấp phải nhiều ý kiến ​​​​trái chiều. Givenchy của ông không thiết lập một phong cách tiêu điểm; Nhà mốt chưa bao giờ khoe khoang về doanh số bán hàng rực rỡ, và nhà thiết kế cũng không khơi lại phong cách thời trang cao cấp. Vì vậy, trong ba năm đầy nghi vấn kể từ khi ông rời đi vào cuối năm 2023, nhà mốt không có giám đốc sáng tạo hiện vẫn trong tình trạng lấp lửng. Mặc dù Givenchy chưa bình luận về việc họ đang xem xét ai hoặc liệu họ có đưa ra lựa chọn hay không, nhưng có một vài cái tên trong ngành có thể có những gì cần thiết để lật ngược tình thế tại thương hiệu Pháp.

Simon Porte Jacquemus

Một cái tên nổi bật là Simon Porte Jacquemus. Kể từ khi thành lập nhãn hiệu cùng tên của mình, Jacquemus đã phát triển vượt bậc trong làng thời trang nhờ phong cách lãng mạn, thoải mái, những chiếc túi xách đặc trưng và những buổi trình diễn đẹp mắt trên sàn diễn. Mặc dù chưa rõ mục đích, nhưng vào tháng 12 năm ngoái, nhà thiết kế đã đăng một bức ảnh lên Instagram với chú thích “Chez Hubert de Givenchy”, điều này đã khiến nhiều người suy đoán về việc anh sẽ đảm nhận chiếc ghế trống.

Đến nay, Porte Jacquemus đã đạt được thành công rộng rãi với nhãn hiệu cùng tên của mình, thậm chí còn trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ nhất từng được vinh danh là Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres vào đầu năm nay (giải thưởng cấp bộ cao nhất của Pháp về thành tựu văn hóa) và vẫn chưa để dẫn dắt một thương hiệu khác. Từ góc độ sở thích, nhà thiết kế có kiến ​​thức chuyên môn về quần áo ready to wear và thậm chí có thể là thời trang cao cấp tại một thương hiệu di sản lớn nhờ sở thích về sự thanh lịch nhẹ nhàng, sử dụng các đường nét và hình khối để tạo nên cá tính - điều mà bản thân Hubert de Givenchy đã làm rất tốt.

Bên cạnh thiết kế, Jacquemus đã tạo ra một chiến lược tiếp thị đẹp đẽ, chân thực và hướng tới tương lai. Về mặt chiến dịch, điểm nổi bật là tạo hình sang trọng của Bad Bunny trong chiến dịch “Les Sculptures” cùng với những bãi biển xinh đẹp của Rio de Janeiro cho SS23. Ngoài ra, Jacquemus đã chứng minh chiến lược vàng của mình đối với hoạt động tiếp thị siêu thực – từ sàn diễn màu hồng dài 500 mét nằm trong cánh đồng hoa oải hương của Pháp cho đến những chiếc mũ “La Chapeau Bomba” phóng đại cho đến cả những chiếc túi xách Bambino giống xe buýt chạy dọc đường phố Paris, (tất nhiên là bằng kỹ thuật số). Do đó, phong cách thiết kế lãng mạn và khả năng tự chủ trong văn hóa đại chúng của Porte Jacquemus tương tự như Hubert de Givenchy cùng với khả năng tiếp thị và sự lưu loát về văn hóa của ông có thể chính là những gì mà nhà mốt Pháp cần.

Sarah Burton

Sarah Burton cũng nổi bật là ứng cử viên tiềm năng nặng ký cho vị trí lãnh đạo Givenchy. Vừa rời khỏi vai trò giám đốc sáng tạo tại Alexander McQueen mà bà đã giữ trong 13 năm, Burton vẫn là một nhà thiết kế có tay nghề cao trong ngành. Mặc dù không hẳn là người quá già, nhưng nhà thiết kế không dùng Instagram này đại diện cho thời đại mà kỹ năng thiết kế và sự sáng tạo được đặt lên hàng đầu chứ không phải vốn truyền thông xã hội. Vì vậy, khi các nhà mốt ngày nay liên tục chuyển đổi giữa các nhà thiết kế vì trọng tâm đã thay đổi đó, khả năng của Burton không chỉ là thiết kế mà còn tạo ra một phối cảnh thiết kế rõ ràng vẫn là một kỹ năng rất đáng thèm muốn.

Kể từ khi tốt nghiệp trường Central Saint Martins năm 1997, Burton chỉ làm việc tại Alexander McQueen - giữ chức vụ Trưởng bộ phận Thời trang nữ và Giám đốc Sáng tạo trong thời gian làm việc - và làm việc cùng với chính Alexander McQueen. Với vai trò giám đốc sáng tạo của McQueen từ năm 1996 đến năm 2001, việc đặt Burton vào vị trí này sẽ là một khoảnh khắc trọn vẹn. Bên cạnh việc phát minh ra tầm nhìn của mình về người đàn ông và phụ nữ Givenchy, sẽ rất thú vị khi thấy Burton tái tạo lại những tác phẩm cốt lõi của Givenchy thời McQueen cho thời hiện đại. Vì điều này, Burton tại Givenchy sẽ là lần đầu tiên thế giới thời trang chứng kiến ​​khả năng sáng tạo của nhà thiết kế đáng kính này phát triển theo một cách mới.

Haider Ackermann

Một ứng cử viên nặng ký khác là nhà thiết kế người Pháp gốc Colombia Haider Ackermann. Được biết đến với nhãn hiệu cùng tên thể hiện tầm nhìn tinh tế về may đo nhiều lớp, Ackermann vẫn là một cái tên dè dặt nhưng được kính trọng sâu sắc trong làng thời trang. Nhưng điều đặc biệt thú vị trong sự nghiệp của Ackermann là ngoài ba mùa làm việc tại Berluti, nhà thiết kế này chưa bao giờ lãnh đạo một hãng xe sang trọng lớn hơn, mặc dù là một ứng cử viên liên tục được thảo luận.

Ví dụ, Ackermann đã được tiếp cận để lãnh đạo các thương hiệu như Dior và Maison Margiela. Karl Lagerfeld cũng nhận xét Ackermann là người kế nhiệm lý tưởng của ông tại Chanel. Ackermann cũng là nhà thiết kế khách mời cho bộ sưu tập Haute Couture Xuân 2023 của Jean Paul Gaultier. Ngoài ra, những người mặc nổi bật các sản phẩm sáng tạo của anh bao gồm Janet Jackson, Tilda Swinton, Ye, Victoria Beckham và Timothée Chalamet.

Hai trong số những nàng thơ cốt lõi của Ackermann là diễn viên Tilda Swinton và Timotheé Chalamet. Ackermann và Swinton đã là bạn lâu năm, chính xác là khoảng hai thập kỷ. Vì vậy, trong nhiều năm, không thể phủ nhận hình ảnh thanh lịch và đôi khi đến từ thế giới khác của Swinton đã nằm trong tay nhà thiết kế người Pháp gốc Colombia. Cho dù đó là Tuần lễ thời trang Tokyo tại Liên hoan phim Cannes, Giải thưởng phim độc lập Gotham hay thậm chí là Liên hoan phim quốc tế Marrakech, Swinton thường xuất hiện trên thảm đỏ trong các thiết kế của bạn mình. Vì điều này, những người hâm mộ Swinton cũng như những người đam mê thời trang đều mong đợi nam diễn viên sẽ mặc đồ của nhà thiết kế - củng cố vai trò cốt lõi của Ackermann trong việc tạo nên hình ảnh vương giả của Swinton.

Giống như Swinton, Ackermann đã khắc họa hình ảnh thời trang của nam diễn viên đang lên Timothée Chalamet. Quan tâm đến vẻ ngoài đơn sắc, Chalamet đã mặc trang phục Ackerman đến Liên hoan phim Venice, buổi ra mắt phim The King , buổi ra mắt phim Bones and All và buổi ra mắt phim Dune: Part Two ở London . Mặc dù mỗi người đều thu hút sự chú ý của riêng mình, điểm nổi bật là bộ vest màu bạc/xám bóng bẩy và áo dây kim loại màu đỏ đi cùng quần. Ngay cả khi kiểu dáng thảm đỏ của Chalemet đã phát triển để thu hút các nhà thiết kế khác, Ackermann vẫn là động lực cốt lõi trong quá trình phát triển phong cách của nam diễn viên - giống như Tisci đã có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phong cách của Ye. Với lịch sử, năng lực thiết kế và khả năng xây dựng tầm nhìn về phong cách vượt thời gian của Ackermann, Ackermann cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo thiết kế xuất sắc cho Givenchy.

