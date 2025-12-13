Người đẹp Venezuela đăng quang, Mai Ngô dừng chân ở Top 12 Miss Charm 2025

Chung kết cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2025 diễn ra vào tối 12/12 tại TP.HCM. Vượt qua 35 thí sinh khác, người đẹp Venezuela - Anna Blanco giành được vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Đức, Á hậu 2 thuộc về đại diện Indonesia. Hai người đẹp còn lại trong top 5 là Thái Lan và Mexico.

Tân hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bật với chiều cao ấn tượng 1m82, số đo hình thể 86-61-98 cm. Cô hiện là ca - nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu tại quê nhà. Nàng hậu từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc hiện đại Anh - Ireland.

Người đẹp Venezuela đăng quang Miss Charm 2025.

Kể từ đầu cuộc thi, đại diện Venezuela đã được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất nhờ phong cách tự tin và sự chuyên nghiệp trong các hoạt động. Trong đêm chung kết, cô thu hút khán giả trong các vòng thi áo tắm và trang phục dạ hội. Anna Blanco cũng ghi điểm nhờ phần ứng xử lưu loát và khả năng hùng biện xuất sắc.

Khi nhận câu hỏi "thành công thường được đánh giá bằng danh tiếng và tiền bạc, làm thế nào để tìm thấy cuộc sống thực sự ý nghĩa?", tân hoa hậu khẳng định danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự giàu có về tinh thần.

"Tôi cảm thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới, bởi tôi có tình yêu của gia đình, tình yêu của đất nước, và cơ hội đứng ở đây cùng các bạn để nói về tình yêu, sự thấu cảm, cũng như những điều chúng ta có thể làm cùng nhau. Chính nhờ những giá trị tinh thần ấy, chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp và hài hòa hơn", người đẹp nói.

Sắc vóc nóng bỏng của tân hoa hậu.

Đại diện chủ nhà Việt Nam - Mai Ngô dừng chân ở Top 12. Ngoài ra, cô cũng nhận thêm giải phụ "Người đẹp du lịch". Thí sinh này có hình thể cân đối, phong cách trình diễn tự tin nhưng tmay mắn đã không mỉm cười với cô trong câu hỏi ứng xử giành suất cuối cùng vào Top 5.

Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô cao 1m73, số đo hình thể 92-66-101 cm. Người đẹp được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi hoa hậu. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và Á quân The New Mentor 2023.

Đến với Miss Charm 2025, Mai Ngô nói đây không chỉ là sân khấu, mà còn là nơi cô có thể chia sẻ câu chuyện của mình, lan tỏa nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và truyền cảm hứng cho thế giới bằng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng.

Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 12.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là đấu trường nhan sắc mang định hướng quảng bá văn hóa, du lịch. Cuộc thi do người Việt sáng lập, từng tổ chức hai mùa, tạo dấu ấn với chiến thắng của Luma Russo (Brazil) và Rashmita Rasindran (Malaysia).

Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân chơi này khi Thanh Thanh Huyền lọt top 20 năm 2023, Quỳnh Nga giành ngôi Á hậu 2 vào năm 2024.