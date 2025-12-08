Nhan sắc 10 thí sinh Miss Charm 2025 được đánh giá cao nhất trong bộ ảnh Glam Shot

Gần 40 mỹ nhân quốc tế xuất hiện trong những thiết kế dạ hội nổi bật, phô diễn vẻ đẹp cuốn hút cùng hình thể quyến rũ, chinh phục ống kính bằng sự rạng rỡ. Cùng ngắm nhan sắc của 10 thí sinh được cộng đồng nhan sắc quốc tế đánh giá cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế (Miss Charm) 2025.

Miss Charm Australia (Úc) Nasia Delis

Nasia Delis là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung đến từ Melbourne (Úc). Bên cạnh các hoạt động sáng tạo, người đẹp Úc còn tích cực tham gia các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ trẻ em và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần. Đại diện Úc là một trong những cái tên được người hâm mộ sắc đẹp đánh giá cao cho ngôi vị Hoa hậu bởi nhan sắc rạng rỡ, cuốn hút và khả năng ca hát. Nasia cao 1m68, số đo hình thể 91-63-91cm.

Miss Charm Brazil Maiara Porto

Maiara Porto Là diễn viên, người mẫu, ca sĩ, đồng thời là sinh viên năm cuối ngành Nha khoa chuyên sâu Phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt, đại diện Brazil gây ấn tượng bởi khả năng dung hòa giữa nghệ thuật và lĩnh vực y khoa đòi hỏi tính kỷ luật cao. Người đẹp sở hữu năng khiếu nổi trội: diễn xuất, lồng tiếng, thiết kế thời trang và có thể chơi 5 loại nhạc cụ như Guitar, Guitar điện, Ukulele, Piano và trống. Cô là sáng lập dự án cộng đồng “Gramachinhos”, hỗ trợ hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục và thực phẩm. Maiara cao 1m73, số đo hình thể 85-60-90cm.

Miss Charm Cambodia (Campuchia) Det Sreyneat

Det Sreyneat, 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu thời trang, vũ công truyền thống và influencer đến từ Phnom Penh. Hiện cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Quốc tế Phnom Penh. Là người mẫu và gương mặt công chúng, người đẹp Cambodia tận dụng sức ảnh hưởng của mình để truyền cảm hứng tự tin và lan tỏa thông điệp “vẻ đẹp gắn với giá trị”. Người đẹp cao 1m68, số đo hình thể 80-64-92cm.

Miss Charm Colombia María José Chacon Montano

María José là sinh viên luật năm cuối tại Đại học Pontificia Universidad Javeriana. Cô theo đuổi ngành luật với niềm tin mạnh mẽ vào công lý và mong muốn trở thành nhà lãnh đạo có khả năng hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương. Cô nuôi ước mơ hợp tác cùng các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. María José cao 1m67, số đo hình thể 84-60-100cm.

Miss Charm Germany (Đức) Luisa Victoria Malz

Luisa là nhà thiết kế thời trang, thợ may và người mẫu, bên cạnh đó, người đẹp Đức đang theo đuổi con đường sáng tạo lẫn hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ dám theo đuổi ước mơ. Mang hai dòng máu Brazil và Đức, Luisa cho biết muốn lan tỏa sự ấm áp và thanh lịch từ nguồn cội của mình. Luisa sở hữu chiều cao 1m71, số đo hình thể 86-61-91cm.

Miss Charm India (Ấn Độ) Mehak Dhingra

Ở tuổi 19, Mehak theo học Thời trang, Truyền thông đại chúng và Tâm lý học. Đam mê lớn nhất của cô là khiêu vũ, bộ môn giúp cô biểu đạt cảm xúc một cách đẹp đẽ nhất. Người đẹp Ấn Độ bắt đầu thi sắc đẹp từ năm 16 tuổi, cô xem đây là nền tảng quan trọng để trao quyền cho phụ nữ và lan tỏa những giá trị tích cực. Mehak sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76, số đo hình thể 81-63-94cm.

Miss Charm Indonesia Rinanda Aprillya Maharani

Người đẹp Indonesia tốt nghiệp Đại học Airlangga với chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Từ năm 2018, thông qua sáng kiến Sustainability for Future Beauty, cô triển khai nhiều chương trình giáo dục cộng đồng, giúp các làng quê bị lãng quên trở thành điểm đến du lịch giàu bản sắc. Hiện với cương vị Puteri Indonesia Pendidikan 2025 và Miss Charm Indonesia 2025 cô trở thành đại diện Indonesia trên các diễn đàn quốc tế, đồng thời cố vấn và tổ chức đào tạo về kinh tế sáng tạo cho các cộng đồng địa phương. Rinanda cao 1m70, số đo hình thể 79-62-92cm.

Miss Charm Mexico Francia Cortés

Francia Montserrat Cortés Sandoval, 26 tuổi, đến từ Tepic, Nayarit (Mexico), là doanh nhân, tư vấn kinh doanh và MC truyền hình. Sở hữu nền tảng học vấn về Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Marketing, người đẹp Mexico hiện là nhà sáng lập CEO của MÖR Beauty Care, thương hiệu chăm sóc da. Cô cũng phát triển nền tảng “Potenciando Estrellas”, nơi tổ chức các khóa học và chương trình truyền cảm hứng về phát triển bản thân, giáo dục và định hướng mục tiêu sống. Francia cao 1m73, số đo hình thể 92-66-101cm.

Miss Charm Thailand Narumon Phimphakdee

Người đẹp Thái Lan lớn lên trong gia đình làm nông, vượt qua khó khăn tài chính, cô trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Từng bị chê vì chiều cao và làn da ngăm, cô xem đó là sức mạnh tạo nên khác biệt. Hình ảnh một người phụ nữ kiên cường, tự tin và giàu nghị lực khiến cô trở thành một trong những thí sinh truyền cảm hứng tại mùa giải. Người đẹp xứ Chùa Vàng là một trong những ứng viên có chiều cao nổi bật nhất trong mùa giải năm nay, với chiều cao 1m83, số đo hình thể đẹp siêu thực 91-61-93cm.

Miss Charm Venezuela Anna Blanco

Người đẹp Venezuela là nghệ sĩ đa năng khi vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland, nền tảng giúp cô sở hữu kỹ năng sân khấu vững vàng cùng phong thái tự tin. Sự đa tài và giàu trải nghiệm khiến đại diện Venezuela nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên đường đua Miss Charm 2025. Nhiều khán giả yêu sắc đẹp đánh giá cô là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vương miện năm nay, nhờ chiều cao ấn tượng 1m82, số đo hình thể 86-61-98cm.