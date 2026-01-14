Người đẹp cao 1,83 m nổi bật nhất Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Trong dàn thí sinh đã công bố, đại diện Tây Ban Nha - Nelly Maryniuk đang được xem là thí sinh sáng giá nhất cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp nhận định có khả năng giành giải cao.

Nelly Maryniuk là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Tây Ban Nha. Cô đại diện quốc tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 6 ở Ba Lan.

Hiện đã có 24 quốc gia tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Trong đó, người đẹp Tây Ban Nha được đánh giá là nổi bật về sắc vóc và kỹ năng.

Người đẹp năm nay 20 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,83 m. Cô là người mẫu, trợ lý bán hàng và đang theo học tiếp viên hàng không.

Người đẹp Tây Ban Nha có nhan sắc thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn quyến rũ, tươi mới. Cô được nhận xét phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Siêu quốc gia.

Nelly Maryniuk cùng gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống vào năm 2015 do các xung đột chính trị ở Ukraine. Người đẹp có khả năng nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Nelly có sở thích đọc sách, học ngoại ngữ và tập thể dục.

Hiện người đẹp đang tích cực rèn luyện các kỹ năng về giao tiếp, catwalk để đến với đấu trường quốc tế. Cô còn khoảng nửa năm chuẩn bị để đại diện quốc gia.



Nelly Maryniuk chia sẻ cô đã nhờ đến chuyên gia đào tạo ứng xử nổi tiếng người Philippines - Michelle Joy Laluna Padayhag để chuẩn bị các kỹ năng tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Ngoài đời, Nelly Maryniuk có phong cách hiện đại, cá tính. Nhờ chăm chỉ tập thể dục, Nelly Maryniuk có hình thể săn chắc, quyến rũ.

Tây Ban Nha chưa từng đăng quang tại Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm 2025, đại diện Tây Ban Nha là người đẹp Luna Negrín đã lọt vào top 24. Năm 2023, người đẹp Lola Wilson cũng giúp Tây Ban Nha lọt vào top 24.

Các fan sắc đẹp quê nhà tin tưởng Nelly Maryniuk sẽ giúp Tây Ban Nha lập thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.