Dàn hoa hậu đổ bộ Nhật Bản

Đại diện Indonesia - Melliza Yulian bay sang Nhật Bản ngày 11/11 để chuẩn bị tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á. Cô là Á hậu 1 của cuộc thi cấp quốc gia Puteri Indonesia 2025. Người đẹp 26 tuổi, cao 1,74 m, có nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Năm 2021, Melliza tốt nghiệp cử nhân Y khoa loại xuất sắc tại Đại học Indonesia.

Đại diện Myanmar - Nan Inzali được giám đốc quốc gia tiễn ra sân bay đi Nhật Bản. Cô 23 tuổi, là người mẫu, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Myanmar 2025.

Đại diện Sri Lanka - Sheneli Romaya mặc váy hồng nổi bật ở sân bay. Cô 18 tuổi, là vũ công và người mẫu chuyên nghiệp.

Người đẹp Tunisia - Oumaima Moussa mặc váy dạ hội lộng lẫy khi xuất hiện ở sân bay. Cô ghi điểm với nhan sắc đầy đặn, ngọt ngào.

Người đẹp Ba Lan - Maja Todd mặc trang phục kín đáo mang phong cách menswear khi ra sân bay.

Đại diện Bồ Đào Nha - Sofia Mota Jorge tươi tắn ở sân bay. Cô là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu. Người đẹp 24 tuổi, theo học nha khoa và làm người mẫu ảnh. Cô yêu thích thời trang và nhiếp ảnh.

Đại diện Mexico - Natalia Garibay là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ. Người đẹp 25 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân Tiếp thị và Quan hệ công chúng.

Đại diện Venezuela - Alessandra Guillén năm nay 26 tuổi, có bằng truyền thông và là thạc sĩ hai chuyên ngành Tiếp thị Kỹ thuật số và Thương mại. Người đẹp cũng có bằng MBA về Quản trị Kinh doanh quốc tế trong ngành hàng xa xỉ. Nhan sắc của cô gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Alessandra Guillen bị chê có gương mặt già nua, các đường nét thiếu mềm mại, nữ tính. Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vốn ưa chuộng những người đẹp có nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung.

Đại diện Peru - Nathie Quijano là một trong những ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ. Cô 23 tuổi, có bằng cử nhân báo chí. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng tham dự Miss Teen Model Puno 2016, Miss Peru 2023. Ở quê nhà, Nathie cũng là người mẫu.

Đại diện Ecuador - Eunice Rivadeneira khoe dáng sân bay. Cô 25 tuổi, là kiến trúc sư. Người đẹp từng đăng quang danh hiệu cấp quốc gia Hoa hậu Ecuador 2024.

Đại diện Cộng hòa Dominica - Anita Maspons nổi bật ở sân bay trong trang phục thanh lịch, sang trọng. Người đẹp 22 tuổi, là người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 và dừng chân ở top 6.

Đại diện Cuba - Rosangela Rizo được người thân, bạn bè tiễn ra sân bay đi Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế 2025.