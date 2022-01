Mỹ nhân Việt chuộng mốt váy "cut-out" bên mạn sườn

Xuất hiện trong dự án phim mới đây, Jun Vũ khoe đường cong gợi cảm với thiết kế váy lụa ấn tượng.

Jun Vũ nổi bật khi mặc thiết kế táo bạo.

Jun Vũ được biết tới là diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Việt. Cô gặt hái được thành công trong nhiều vai diễn dù nữ chính hay nữ phụ. Xuất hiện trong dự án "Vũ trụ Mỹ nhân" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, Jun Vũ một lần nữa nhận được sự quan tâm của khán giả.

Xuất hiện trong khung hình toàn mỹ nhân của làng điện ảnh Việt, Jun Vũ nổi bật nhờ mặc thiết kế táo bạo. Cô khoe đường cong hình thể hút mắt với góc chụp nghiêng. Nhờ lựa chọn cách pose dáng thông minh mà nữ diễn viên có khoảnh khắc đắt giá. Cô được khen ngợi vì cách thể hiện tinh tế, tránh được những rủi ro khi mặc trang phục xẻ mạn sườn khá "nguy hiểm".

Thiết kế có màu hồng nhạt, chất liệu lụa tôn lên sự mềm mại và sang chảnh hơn cho Jun Vũ. Trong khi đó, những chi tiết dây kim loại hay móc nối tạo nên sự trẻ trung, cá tính hơn cho cô.

Jun Vũ quyến rũ trong trang phục váy lụa.

Trang phục xẻ mạn sườn được rất nhiều mỹ nhân Việt sử dụng. Thiết kế này xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia thảm đỏ thời trang hay những bộ hình độc đáo... Chi tiết xẻ mạn sườn được coi là yếu tố tạo nên độ gợi cảm cho người mặc. Tuy nhiên, khi mặc trang phục này đồng nghĩa với việc bạn phải chuẩn bị tâm lý khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Vì váy xẻ cao và lộ cơ thể nên bạn cần được sử dụng loại nội y chuyên biệt. Ngoài ra, chất liệu lụa tà bay bổng cũng là nguyên nhân khiến nhiều cô gái ngại ngùng vì váy dính người, lộ điểm cơ thể không mong muốn.

Ngoài ra, để ghi điểm với kiểu váy này, bạn phải có hình thể cân đối cùng làn da nuột nà.

Trước Jun Vũ, có rất nhiều mỹ nhân Việt từng lăng xê kiểu váy "nguy hiểm" này. Hầu hết chọn chụp studio để hạn chế tối đa sự cố.

Tóc Tiên từng nhận được lời khen khi mặc thiết kế hở mạn sườn. Chiếc váy được thiết kế riêng cho cô, "đo ni đóng giày" với số đo hình thể của nữ ca sĩ. Vì nếu không tính toán tỉ mỉ, khi mặc chiếc váy vừa không thể hiện được tinh thần mà rất dễ phô, khiến người nhìn phản cảm.

Nhờ sự nghiên cứu từ các nhà mốt, họ sẽ cải tiến chi tiết hở mạn sườn bằng cách tạo phom cố định. Những gọng thép non sẽ được may trong lớp vải, cố định với đường uốn mềm mại để khoe vòng hông người mặc một cách tinh tế. Chi Pu từng khiến người hâm mộ phải trầm trồ với thiết kế táo bạo của Đỗ Long.

Trà Ngọc Hằng với chiếc váy cut out hở mạn sườn táo bạo. Chi tiết cut out được thực hiện trên phom váy bodycon, ôm cơ thể. Nhờ sự co giãn của chất liệu, ôm khít cơ thể mà chiếc váy này được cố định an toàn.

