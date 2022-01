Mốt quần ống loe tái xuất

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 10:15 AM (GMT+7)

Không phải hôm nay chúng ta mới biết, các mốt trang phục thịnh hành những năm 60-70 thế kỷ trước sẽ hồi sinh. Hiện nay, quần ống loe lên ngôi trên đường phố nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ.

Hot nhất là quần ống loe xẻ gấu. Hãy xem các sao showbiz thế giới thể hiện mốt tái xuất.

3 lý do hồi sinh của quần ống loe

Chuyên gia cho rằng, dễ chịu, thoải mái và cực phong cách là 3 lý do chính dẫn dắt quần ống loe tái xuất cuối năm 2021. Bạn có thể mạnh dạn trưng diện quần ống loe, nếu thật sự vừa khao khát thể hiện phong cách lịch lãm, vừa muốn có hình ảnh phóng khoáng.

Diện quần ống loe trên đường phố Berlin.

Nhiều sao showbiz sẵn sàng chọn quần ống loe. Điển hình là siêu mẫu Mỹ Emily Ratajkowski (sinh năm 1991, từ 2005 ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn Ford Models) thường xuyên xuất hiện trên đường phố New York với quần ống loe chất liệu jean. Trang phục nhấn mạnh lý tưởng hình thể người đẹp.

Việc chọn áo sơ mi cùng chất liệu jean dân dã khiến hình ảnh tổng thể Ratajkowski càng đậm cá tính.

Phong cách đa năng

Quần ống loe chắc chắn hợp gu những bạn trẻ ham muốn giải pháp làm đẹp với phong cách độc đáo, khác người bằng trang phục.

Siêu mẫu Mỹ Emily Ratajkowski thường xuyên xuất hiện trên đường phố New York với quần ống loe chất liệu jean.

Tạo hình ảnh đặc sắc, bạn có thể mạnh dạn biến hóa và kết hợp với trang phục nửa người trên không nhất thiết cùng tông quần ống loe. Sẽ thích hợp tuyệt vời, nếu bạn khoác áo len, hoặc áo golf, không phụ thuộc vào mầu sắc.

Thêm lợi thế, quần ống loe phù hợp với cả trường hợp người đẹp diện giầy cao gót, cũng như giầy thể thao.

Hot đích thực quần ống loe xẻ gấu

Gần đây quần ống loe xẻ gấu trở thành mốt hot đích thực. Chính mẫu quần này hút ánh mắt công chúng và bổ sung tính cách, thậm chí tạo dáng đơn giản nhất. Cho dù thoạt nghĩ, mốt này chỉ mang tính cá biệt, song thực tế nó thu gom hiệu quả ấn tượng, cả với trang phục nửa trên lịch lãm, cũng như phóng khoáng.

Sao Hollywood Elizabeth Banks thả bộ trên đường phố Los Angeles với quần ống loe xẻ gấu.

Sao Hollywood Elizabeth Banks (sinh năm 1974, tỏa sáng từ năm 2000 sau các phim "The 40 Year Old Virgin", "Zack And Miri Make a Porno" "Role Models" và đặc biệt "Spider-Man") dạo bộ trên đường phố Los Angeles với quần loe vết xẻ gấu hơi ngắn, thực tế có thể xẻ dài hơn, đến nửa bắp chân, hoặc thậm chí đầu gối.

Ngắn gọn, quần ống loe tái xuất, bởi mốt cũ tạo ảo giác cặp giò thon thả, đồng thời nhấn mạnh những nét đẹp nữ tính.

