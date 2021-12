Giải mã phong cách mới nhất của Kim Kardashian

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 09:40 AM (GMT+7)

Có thể điểm nổi bật nhất trong diện mạo mới của Kim Kardashian là bộ quần áo dài từ đầu đến chân của cô tại Met Gala 2021.

Có thể điểm nổi bật nhất trong diện mạo mới của Kim Kardashian là bộ quần áo dài từ đầu đến chân của cô tại Met Gala 2021. Cho dù bạn yêu thích nó hay không, chiếc áo choàng Balenciaga táo bạo vẫn là một sản phẩm gây chú ý và gây được nhiều sự chú ý. Kiểu dáng được hoàn thiện với một chiếc đuôi dài màu đen và chiếc mặt nạ phù hợp che khuất khuôn mặt và che đi vóc dáng nổi tiếng của cô.

Đó là một diện mạo khác đối với ngôi sao của Keeping Up with the Kardashians, và chắc chắn, một sự khác biệt với những chiếc váy dạ tiệc bó sát mà cô thường yêu thích, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô được phát hiện trong một diện mạo như vậy. Vào dịp Halloween năm ngoái, cô ấy đã đăng một bức ảnh của mình trong một bộ quần áo màu hồng bong bóng từ đầu đến chân có bộ quần áo catsuit toàn thân bằng vải thun với chiếc váy kiểu toga xếp nếp, giày cao gót và mặt nạ che kín mặt.

Trong những tháng gần đây, Kardashian đã được phát hiện trong những bộ quần áo tương tự, tất cả đều có hình dáng bộ quần áo bóng bẩy cùng với giày cao gót nhọn được tích hợp sẵn.

Sau khi xuất hiện trong chương trình Saturday Night Live, cô đã được chụp ảnh mặc một bộ quần áo dài bằng vải thun màu hồng bong bóng kết hợp với một chiếc áo khoác lông xù dài đến sàn và hoa tai pha lê lớn. Diện mạo mang hơi hướng thập niên 70, giống như disco-Barbie, chứng tỏ rằng ngay cả Kim K cũng không thể tránh xa những xu hướng cổ điển đang trở lại.

Doanh nhân KKW Beauty có vẻ khá thích chiếc quần heel pant vì cô ấy đã được phát hiện mặc chúng một lần nữa và lần này, trong một bộ quần áo fuschia. Cô kết hợp một chiếc áo blazer tay nhọn, rộng vai, quá khổ bằng nhung với quần sa tanh và giày bốt. Kiểu dáng toát ra một phong cách của các ngôi sao nhạc rock thập niên 80 khi cô trang bị phụ kiện với kính râm đen, hoa tai vòng bạc méo mó và một chiếc túi nhỏ bằng bạc lấp lánh.

Tiếp tục chuỗi trang phục tối giản của mình, Kardashian lại chọn một chiếc váy quây màu đen để tham dự đám cưới của Paris Hilton. Chiếc váy của Balenciaga có cảm giác gần như phong cách Grecian. Cô hoàn thiện kiểu dáng đơn sắc với hoa tai đen và bốt đen cùng kiểu dáng mũi nhọn với trang phục Met Gala của cô.

Bà trùm Skims một lần nữa mặc đồ đen từ đầu đến chân tại Lễ trao giải People's Choice năm 2021. Kiểu dáng đơn sắc này đặc trưng với một bộ đồ liền thân được trang bị đầy đủ, đắp ren, che phủ mọi thứ cho đến tận ngón tay của cô ấy.

Trong phong cách thời trang thực sự của Kardashian, cô ấy làm quyến rũ ánh nhìn với một cặp kính râm hình khiên màu đen độc đáo và hoa tai bằng bạc kim loại cho một chút lấp lánh. Nó dường như có hiệu quả với Kim, khi cô ấy đã giành được các Giải thưởng Biểu tượng thời trang và Chương trình truyền hình thực tế hay nhất.

Trong một buổi chụp hình tại nhà, Kardashian đã mặc một chiếc váy màu đen đính sequin tuyệt đẹp từ kiểu dáng số 5 của bộ sưu tập Xuân/Hè 2022 của Balenciaga. Được trang bị phụ kiện với kính râm đen bóng bẩy, giày bốt mũi nhọn, quần legging thun, một chiếc nhẫn ngoại cỡ và hoa tai bạc kim loại, trông cô cực quyến rũ không thể bỏ qua với ánh mắt hút hồn.

Trong lần có kiểu dáng táo bạo nhất từ ​​trước đến nay, Kim mặc một chiếc áo khoác da màu đen với một bộ bodysuit được kéo khóa lên để che đi khuôn mặt của mình. Cô kết hợp bộ quần áo với bốt gót nhọn, quần tất và găng tay đồng điệu.

Đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng mặc một kiểu dáng fetish. Trong một sự kiện ra mắt sản phẩm Donda của Kanye West, người ta lại thấy cô ấy mặc một bộ đồ bó sát vào người, đeo khẩu trang và có vẻ như đang trở thành một bím tóc đuôi ngựa đặc trưng.

Cuối tháng 10 năm nay, Kardashian lại bị bắt gặp trong bộ đồ bó sát với giày cao gót đính kèm. Lần này là một màu tím hoàng gia, sáng bóng. Cô kết hợp món đồ này với áo khoác màu nho sẫm và kính râm tối màu. Tóc của cô được tết thành bím đuôi ngựa và cô giữ phong cách trang điểm đơn giản với son môi màu nude.

Kardashian đã chia sẻ tin tức về việc cô ấy đã vượt qua kỳ thi luật sư của mình với một bức ảnh mặc bộ đồ liền thân khác. Lần này, có màu xanh hoàng gia, sống động. Diện mạo có kiểu dáng tương tự như bộ trang phục cô mặc trong đám cưới của Hilton và có phần lưng cắt ra và một đường viền cổ áo dài. Cô trang điểm cho bộ trang phục bằng hoa tai lớn màu bạc và kính râm đen. Trong bức ảnh cuối cùng của bộ ảnh, Kardashian lại được nhìn thấy xách một chiếc túi nhỏ màu bạc lấp lánh. Với mái tóc búi cao gọn gàng, cô trang điểm tối giản với son nude và hàng mi trên ấn tượng, để diện mạo mới táo bạo của cô tự nói lên điều đó.

Nguồn: http://danviet.vn/giai-ma-phong-cach-moi-nhat-cua-kim-kardashian-5020213012938546.htmNguồn: http://danviet.vn/giai-ma-phong-cach-moi-nhat-cua-kim-kardashian-5020213012938546.htm