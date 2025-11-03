Miss Universe 2025: Hương Giang được Missosology dành hẳn bài đăng khen ngợi

Phong độ của Hoa hậu Hương Giang từ khi bắt đầu tới Thái Lan với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 chưa hề suy giảm. Thời điểm hạ cánh tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, nàng hậu nhận được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch.

Hoa hậu Hương Giang vui vẻ chụp ảnh cùng khách du lịch yêu mến cô tại sân bay.

Ngày 2/11 là ngày chính thức bắt đầu các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Univese 2025), màn xuất hiện của đại diện Việt Nam tiếp tục nhận được sự khen ngợi của fan sắc đẹp nước nhà.

Người đẹp được chuyên trang sắc đẹp Missosology giành hẳn video clip khen ngợi.

Tới thời điểm hiện tại, Hương Giang và một số thí sinh vẫn luôn chọn trang phục mang gam màu trơn cơ bản là trắng đen hoặc tông trầm, các nàng hậu thể hiện lòng tôn kính với Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93, nên không chọn các tông màu rực rỡ.

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức của Miss Universe 2025 cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm Chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.