Miss Grand International 2025: Yến Nhi vắng mặt trong Top 15 phần thi phụ đầu tiên

Tại buổi họp báo chào mừng chính thức của Miss Grand International 2025 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng dàn thí sinh quốc tế cùng nhau khoe sắc trong hai phần trình diễn dạ hội và trang phục truyền thống Thái Lan.

Ở phần đầu, thí sinh Miss Grand International 2025 lần lượt giới thiệu bản thân và trình diễn trang phục dạ hội. Hoa hậu Yến Nhi diện thiết kế của NTK Thượng Gia Kỳ. Bộ trang phục được đính kết cầu kỳ, ​​điểm nhấn tua rua lấp lánh tạo hiệu ứng chuyển động, tôn vóc dáng và vẻ quyến rũ.

Sau đó, Hoa hậu Yến Nhi cùng dàn thí sinh bước vào phần trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan do ban tổ chức chuẩn bị. Đại diện Việt Nam xuất hiện với thiết kế quấn chéo vai, mang tông màu tím chủ đạo kết hợp hoạ tiết vàng cầu kỳ.

Sau đêm họp báo chào mừng, dàn người đẹp của Miss Grand International 2025 bước vào phần thi Tài năng, phần thi phụ đầu tiên của cuộc thi. Ngay sau ngày thi, BTC đã công bố Top 15 chung cuộc của phần thi này.

Hoa hậu Yến Nhi không có tên trong danh sách này. Mặc dù vậy, có thể thấy người đẹp đang có sự nỗ lực hết mình tại cuộc thi, cô luôn thân thiện và hoạt bát, nhiệt tình kết nối với các thí sinh và truyền thông nước bạn.