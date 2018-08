Mâu Thủy lăng xê xu hướng phụ kiện trong suốt hot nhất 2018 này

Thứ Tư, ngày 15/08/2018 17:54 PM (GMT+7)

Ứng dụng xu hướng phụ kiện làm từ nhựa PVC trong suốt hot nhất Summer Fall 2018, Mâu Thuỷ đã tạo nên cho mình những set đồ nổi bật, thời thượng nhưng không kém phần nữ tính.

Luôn được biết đến với hình ảnh một nàng Á hậu sở hữu nét đẹp rất Tây, phong cách ăn mặc của Mâu Thuỷ cũng luôn mang hơi hướng hiện đại, gợi cảm và rất duyên dáng. Gần đây nhất, nàng á hậu lại vừa chiêu đãi các fan một bộ ảnh street style cực chất, khoe khéo gu thời trang cũng như hình thể cực chuẩn của mình.

Với những items đơn giản, basic cùng gam màu trung tính, việc sử dụng chiếc quần jeans với chi tiết gấu sequin khiến set đồ của Mâu Thuỷ trở nên sang chảnh. Không chỉ vậy, nàng Á hậu còn bắt trend khi diện đôi boots với chất liệu trong suốt, "làm mưa làm gió" làng thời trang năm nay.

Bên cạnh đó, để khoe khéo vẻ gợi cảm vốn có, Mâu Thuỷ kéo nhẹ ống tay áo để biến chiếc cardigan bình thường thành một chiếc áo trễ vai cực kỳ sexy.

Được nàng Á hậu ưu ái lăng xê, phụ kiện trong suốt lại tiếp tục xuất hiện trong set đồ tạo điểm nhấn cá tính, thời thượng với cặp đôi túi xách và nón.

Song song với đó, để tạo sự nổi bật, Mâu Thuỷ chọn váy 2 dây màu vàng với chi tiết bèo vắt chéo, khoe trọn vẻ gợi cảm cùng đôi gò bồng đào quyến rũ.

Đổi qua style “kín cổng cao tường”, Mâu Thuỷ lại gây bất ngờ với cách phối đồ hoàn toàn cá tính. Cô đi thigh high boots màu neon từng gây sốt mùa mốt Fall Winter 2017, phối cùng váy cam sắc màu ăn nhập.

Cô không quên nhấn nhá bằng phụ kiện là mũ lưỡi trai chống nắng, được giới trẻ đua nhau diện hè năm nay.

Xuất thân là quán quân từ chương trình truyền hình thực tế Vietnam Next Top Model và từng sải bước trên nhiều sàn runway danh giá như New York Fashion Week, New York Couture Fashion Week, không bất ngờ khi hình thể cũng như thần thái chụp ảnh của Mâu Thuỷ luôn đạt đẳng cấp siêu mẫu.

Bước chân vào showbiz được 5 năm và nắm trong tay những danh hiệu lớn như quán quân người mẫu và Á hậu HHHV VN, giờ đây Mâu Thuỷ càng ngày càng chứng tỏ được vị thế qua nhiều nỗ lực.