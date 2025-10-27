Lễ cưới Á hậu Quỳnh Châu và CEO khách sạn

Ngày 26/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn tổ chức tiệc cưới tại GEM Center, TPHCM. Trước khi vào lễ chính, cặp đôi thực hiện nghi thức thề nguyện riêng tư cùng khoảng 40 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết. Hai bên gia đình, dàn phù dâu, phù rể và nhiều đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể cùng có mặt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng.

Khoảnh khắc cô dâu và chú rể hồi hộp chuẩn bị cho buổi lễ được ghi lại sau hậu trường. Quỳnh Châu được ê-kíp hỗ trợ chỉnh trang váy cưới, còn Phát Nguyễn chăm chút từng chi tiết nhỏ trong bộ vest trắng. Cả hai đều viết lại lời thề nguyện bằng tay, tự tay giữ tờ giấy trước giờ bước ra lễ đường.

Trên sân khấu phủ đầy hoa trắng, Quỳnh Châu và Phát Nguyễn xúc động nắm tay, lắng nghe MC kể lại hành trình tình yêu bắt đầu từ một tin nhắn giản dị: “Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?”. Khoảnh khắc hai người cùng rơi nước mắt khiến không khí buổi lễ lắng đọng, ấm áp.

Quỳnh Châu xúc động đọc lời thề nguyện: “Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên”.

Phát Nguyễn nghẹn ngào nói: “Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái, gia đình, bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất, vì khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với những gì đẹp đẽ nhất. Anh hứa luôn nhìn lại mình trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng hiểu và thương. Anh biết hạnh phúc sẽ không tự có, mà phải xây dựng từng ngày, trong từng hơi thở và nỗ lực nhỏ bé của chúng mình. Nếu em quên sạc điện thoại trước khi đi ngủ, anh sẽ sạc thay em, những lúc em bận mà quên ăn, anh sẽ làm đồ ăn cho em. Anh tin chỉ cần có nhau, mình sẽ nuôi lớn được hạnh phúc đó”.

Toàn cảnh lễ thề nguyện diễn ra trong không gian sân vườn trang trí bằng tông trắng - xanh chủ đạo. Khoảng 40 khách mời ngồi hai bên lối đi phủ đầy hoa tươi, dõi theo Quỳnh Châu bước đến sân khấu.

Cô dâu Quỳnh Châu rạng rỡ trong khoảnh khắc nắm tay chồng tiến ra giữa dàn khách mời. Cả hai cùng nâng ly và mỉm cười trước những tràng pháo tay chúc phúc, khép lại phần nghi thức thề nguyện đầy xúc cảm, mở đầu cho buổi tiệc cưới.

Quỳnh Châu tạo dáng cùng dàn phù dâu gồm nhiều người đẹp từng thuộc đội của cô tại Miss International Queen Vietnam. Dàn khách mời diện váy lụa tông xanh olive đồng điệu, cùng cô dâu ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại.