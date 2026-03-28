Jennie (BlackPink) 'đốt cháy' mạng xã hội

Tối 26/3, ca sĩ Jennie cùng thương hiệu Frankies Bikinis hé lộ loạt thiết kế thuộc bộ sưu tập mới dự kiến ra mắt vào đầu tháng 4, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.

Bộ sưu tập tập trung vào các thiết kế mang tính ứng dụng cao như đồ bơi, quần shorts, áo T-shirt và hoodie, được Jennie trực tiếp tham gia đồng thiết kế, hướng đến phong cách trẻ trung, năng động. Đáng chú ý, loạt ảnh Jennie trực tiếp quảng cáo cho bộ sưu tập đang đốt nóng mạng xã hội.

Trả lời phỏng vấn trên Elle, nữ ca sĩ cho biết đây là dịp để cô truyền tải quan điểm cá nhân về bikini, đồng thời thể hiện dấu ấn thẩm mỹ riêng trong từng sản phẩm.

Nữ ca sĩ gây chú ý khi lựa chọn các mẫu quần bơi cột dây, tôn lên vóc dáng săn chắc và phong cách gợi cảm đặc trưng. Jennie cho biết vào mùa hè, cô ưu tiên cách phối đồ bơi cùng trang phục thoải mái, tạo nên tổng thể phóng khoáng, linh hoạt và mang tính cá nhân cao.

Những bộ đồ bơi tôn lên vóc dáng săn chắc của Jennie. Một mảnh ghép của BlackPink cũng khiến fan “dậy sóng” khi tiết lộ khả năng mang chính những thiết kế bikini này lên sân khấu festival tour sắp tới.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô thích phối đồ bơi cùng quần oversize hoặc khoác ngoài bằng áo jacket để tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa cá tính.

Điểm khiến Jennie luôn giữ được sức hút chính là khả năng cân bằng giữa thời trang và hình thể. Sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Đây cũng là lý do khiến nữ idol có thể "cân đẹp" những thiết kế bikini nhỏ xíu hay trang phục cắt xẻ táo bạo.

Là thành viên của BlackPink, Jennie từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ một idol Kpop để trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu. Từ sân khấu đến đời thường, mỗi lần xuất hiện của cô đều nhanh chóng tạo thành xu hướng.