Hoa hồng là điểm tạo nét nên có cho mùa xuân năm 2023

Chúng ta đừng quên Carrie Bradshaw trong phần 3 của Sex and the City, các chi tiết hoa là phụ kiện của It girl trong những năm đầu. Giờ đây, họa tiết hoa Rosettes đang quay trở lại một lần nữa.

Những bông hoa được chế tạo xuất hiện trên váy, áo cộc tay và vòng cổ ở khắp mọi nơi từ Paris đến New York trong mùa Xuân/Hè 2023. Sau khi chứng kiến ​​sự phát triển của xu hướng trong các buổi trình diễn Thu/Đông 2023 gần đây , có thể nói rằng họa tiết hoa Rosettes đang giữ vững vị thế trong thời gian này, điều này rất thú vị.

Rosettes là một phụ kiện đa năng, có thể đeo được. Rosettes có thể huyền ảo và ngọt ngào, như được thiết lập trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 của Dries Van Noten, hoặc phá cách táo bạo, như khi Acne Studios đặt hoa hồng vải lên mỗi bên ngực trong cùng mùa đó. Dễ dàng kết hợp với bất kỳ kiểu dáng nào, hoa hồng là một cách thú vị để thêm sự thú vị về kết cấu cho những bộ trang phục đơn giản. Chi tiết hoa cũng mang đến nhiều cơ hội để chơi với quy mô, bằng chứng là Harry Styles bị che khuất một phần khuôn mặt khi anh ấy mặc bộ đồ siêu khổ của riêng mình tới BRITs.

Hoa Rosettes không có gì mới và khái niệm về hoa vào mùa xuân chắc chắn cũng không. Tuy nhiên, điều mới lạ là sự tái tạo gần đây của chi tiết, cả trên sàn diễn và hơn thế nữa. Với những ngày ấm áp hơn sắp đến với chúng ta, hãy mua sắm những món đồ chuyển đổi hình hoa Rosettes yêu thích của chúng ta cho mùa tới.

