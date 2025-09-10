Đoàn Công Vinh khoe hình thể trước ngày đi thi Mr International 2025

Đoàn Công Vinh cho biết những tuần cuối trước khi lên đường sang Thái Lan, anh duy trì tập gym 3 tiếng mỗi ngày siết dáng, tăng cường cơ bắp.

Nam người mẫu cao 1,82 m, nặng 77 kg và có số đo hình thể 98-76-98 cm.

Đoàn Công Vinh nói ngoài việc chăm chỉ luyện tập, anh còn áp dụng chế độ ăn nhiều đạm, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ và tinh bột để có body không mỡ thừa, các múi cơ nổi lên rõ ràng.

Chăm chỉ tập catwalk cùng huấn luyện viên cũng giúp anh cảm thấy tự tin hơn trước các thử thách của một sân chơi quốc tế.

Theo Đoàn Công Vinh, anh từng là một chàng trai gầy gò, thiếu sức sống nhưng nhờ tập luyện nên có thể "lột xác" về ngoại hình. Nam người mẫu cho rằng chăm chỉ luyện tập không chỉ cải thiện vẻ bề ngoài mà còn giúp anh tự tin, có sức mạnh hơn trước mọi việc.

Đoàn Công Vinh dự kiến có mặt tại Thái Lan vào ngày 12/9 để bắt đầu hành trình tại Mr International 2025.

Đoàn Công Vinh cho biết động lực khiến anh tiếp tục chinh chiến tại đấu trường quốc tế là bởi nhận thấy mình trưởng thành rõ rệt sau Man Of The World 2024. Cuộc thi giúp anh thấy rõ khuyết điểm của bản thân để thay đổi, có kinh nghiệm đối diện với thông tin trái chiều từ khán giả.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam bên cạnh làm mẫu ảnh. Năm 2024, anh từng đoạt giải bạc thí sinh có hình thể đẹp nhất cuộc thi Man Of The World.

Mr International là cuộc thi sắc đẹp hàng năm dành cho nam giới, được thành lập từ năm 2006. Siêu mẫu Việt Nam 2018 Trịnh Bảo từng giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi tổ chức năm 2019. Đương kim Mister International là Nwajagu Chinemerem Samuel đến từ Nigeria. Năm nay, đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào 26/9 tại Thái Lan.