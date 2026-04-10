Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với mốt quần tụt và áo croptop

Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã chiêu đãi fan bằng loạt ảnh street style: quần tụt (low-rise pants) và áo croptop. Đây là phong cách thời trang Y2K táo bạo, quyến rũ, giúp khoe trọn vòng eo và tạo vẻ ngoài cá tính, năng động.

Trong bộ hình, nàng hậu quê Đà Nẵng lựa chọn phong cách cá tính khi diện set đồ rộng tông xanh nổi bật bên ngoài, kết hợp cùng trang phục ôm sát màu trắng ở bên trong.

Đặc biệt, việc cô mạnh dạn thử nghiệm mốt quần tụt kết hợp áo croptop giúp tôn lên vòng eo thon gọn, mang đến hình ảnh mới mẻ, năng động hơn so với phong cách thường thấy.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, Thanh Thủy còn khéo léo phối thêm kính râm, túi xách và giày mũi nhọn, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa sang trọng.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã dành nhiều lời khen cho sự thay đổi của nàng hậu: “Cháy quá Thanh Thủy ơi”, “Năng lượng đẹp một cách tích cực”, “Cá tính, sành điệu, cuốn hút nha”…

Thời gian gần đây, Thanh Thủy không còn bó buộc trong hình ảnh Hoa hậu dịu dàng, nền nã mà sẵn sàng phá vỡ giới hạn để thể hiện cá tính riêng. Từ phong cách thanh lịch, nữ tính đến cá tính, gợi cảm hay thậm chí phá cách, mỗi lần thay đổi đều là cơ hội để họ khám phá bản thân và làm phong phú thêm hình ảnh cá nhân.

Việc thử nghiệm thời trang không chỉ giúp nàng hậu bắt kịp xu hướng mà còn thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trong việc định hình phong cách. Tuy nhiên, để tạo được dấu ấn riêng, họ cần sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh và hình ảnh mà mình đang xây dựng.