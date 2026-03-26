Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Mới đây, Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, cùng đại diện doanh nghiệp hàng đầu hai quốc gia. Hoa hậu Lương Thùy Linh một lần nữa lại được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" làm MC sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

Xuất hiện giữa không gian hội nghị quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, Lương Thùy Linh tiếp tục lựa chọn áo dài truyền thống làm trang phục cho sự kiện lần này. Với phong thái tự tin, khả năng dẫn song ngữ lưu loát, người đẹp gốc Cao Bằng đã dẫn dắt trọn vẹn các phiên thảo luận chuyên sâu về ngành dịch vụ tài chính – lĩnh vực được xem là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh.

Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng giao vai trò dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

"Tôi thật vinh dự khi được tiếp tục đồng hành cùng Tổng lãnh sự quán và Đại sứ quán Vương quốc Anh trong vai trò MC tại Hội nghị cấp cao về phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế 2026

Với tôi, mỗi lần được làm cầu nối ngôn ngữ tại các sự kiện của UK in Vietnam là một lần được học hỏi về sự chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược. Sự gắn bó này không chỉ là công việc, mà là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước", nàng hậu bày tỏ.

Trước đó, trong năm 2025, Lương Thùy Linh có 2 lần được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam giao trọng trách dẫn dắt Hội nghị cấp cao.

Lương Thùy Linh lựa chọn tà áo dài Việt Nam - một hình ảnh vừa nền nã vừa tự hào, thể hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa diễn đàn quốc tế.

Không chỉ ghi dấu ở các diễn đàn ngoại giao, Lương Thùy Linh còn chứng minh khả năng dẫn dắt đa dạng của mình qua hàng loạt chương trình quy mô lớn trong nước và quốc tế như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, 28th Asian Television Awards và WeChoice Awards hai năm liên tiếp. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến phong thái chuẩn mực, khả năng làm chủ sân khấu và sự truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên, thông minh.

Song song với vai trò MC, Lương Thùy Linh hiện đang đảm nhận vị trí giám khảo một số phần thi phụ của Miss World Vietnam 2025; cùng với đó là nhiều dự án, series cá nhân dấu ấn như: "Xinh-Đờ-Rê-Linh" – series mang màu sắc giải trí – đời thường – tính nhân văn, nơi cô hóa thân thành "cô giúp việc quốc dân" và lan tỏa tinh thần yêu nhà, yêu cuộc sống.

"Mỗi sự kiện đều là một cơ hội quý để học hỏi, để trưởng thành hơn và để được đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam trong không gian đối thoại quốc tế", Lương Thùy Linh chia sẻ.