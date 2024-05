Hai nữ ca sĩ Hàn Quốc khoe nhan sắc thăng hạng ở Phú Quốc

Trên Instagram cá nhân, JooE và Ahin (Momoland) vừa đăng tải loạt ảnh du lịch tại Phú Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Việt. Cả hai gây sốt khi diện đồ tắm, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh và nhan sắc xinh đẹp.

Hai nữ ca sĩ còn dành nhiều lời khen ngợi cho phong cảnh thiên nhiên Phú Quốc. Nhiều khán giả còn phát hiện ra JooE và Ahin nhắc đến một nhãn hàng trên bài đăng, hứa hẹn sẽ có dự án thời trang sắp tới được quay chụp tại Việt Nam.

JooE và Ahin khoe dáng bốc lửa tại Phú Quốc.

Trong bộ ảnh du lịch Phú Quốc, JooE khiến nhiều khán giả bất ngờ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng. Thời điểm ra mắt với Momoland, cô từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, thậm chí còn bị gọi là "nữ thần tượng xấu nhất lịch sử K-pop". Trước những bình luận tiêu cực, JooE đã chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình. Cùng với đó là một chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm khắc.

Trong chương trình Ssul-vival, JooE tiết lộ cô luôn ăn kiêng khắc nghiệt, ngay cả khi đã giảm cân rất nhiều. Trước khi ghi hình hoặc chụp tạp chí, nữ ca sĩ chọn cách hạn chế ăn uống để giữ dáng. Thậm chí có thời điểm mỗi ngày JooE chỉ ăn hai quả dưa chuột, hai quả táo, 200g thịt bò và 400g ức gà.

JooE khiến khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi ngoại hình ngoạn mục.

Về phần Ahin, ngoài bộ ảnh bốc lửa, cô còn gây sốt khi khoe nhan sắc ngọt ngào tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Phú Quốc. Trong trang phục jeans cúp ngực, trang điểm nhẹ, nữ ca sĩ đã khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngừng vì vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Vóc dáng chuẩn chỉnh của Ahin.

Ahin khoe nhan sắc ngọt ngào ở Phú Quốc.

Ahin và JooE ra mắt trong đội hình Momoland vào năm 2016. Nhóm nữ nổi tiếng với nhiều bản hit như Bboom Bboom, BAAM, I'm So Hot, Wrap Me In Plastic, Thumbs Up,... Momoland cũng từng nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn, bày tỏ sự yêu mến đối với dải đất hình chữ S. Năm 2023, Momoland tuyên bố tan rã khiến khán giả tiếc nuối.

