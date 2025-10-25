Mỹ nhân TVB 'xả hơi' ở Phú Quốc sau ba tháng sinh con

Trên trang cá nhân, Tăng Thục Nhã đăng ảnh diện đồ bơi, rạng rỡ tắm nắng. Cô viết: 'Vui vẻ nạp lại năng lượng ở Phú Quốc! Đây là chuyến đi đầu tiên tôi không sắp lịch trình sẵn. Chỉ cần được ngủ mà không đặt báo thức đã là một điều rất trọn vẹn rồi. Sau khi nạp đủ năng lượng, tôi sẽ về tập luyện. Thêm một thử thách nữa, cần sắp xếp thời gian thật tốt'.

Vẻ đẹp gợi cảm giúp Thục Nhã được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng dù chỉ mới sinh con khoảng ba tháng.

Thục Nhã tiết lộ kỳ nghỉ ngắn nhưng mang lại cho cô nhiều năng lượng.

Diễn viên Tăng Thục Nhã và chồng con. Cô sinh hai bé trong ba năm, gia đình 'đủ nếp đủ tẻ'.

Tăng Thục Nhã sinh năm 1991, nổi tiếng ở TVB nhờ vẻ đẹp gợi cảm. Năm 19 tuổi, cô từng giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc khu vực Hong Kong. Diễn viên đóng 'Tiểu thư dụ tâm', 'PG Love', 'Karate', 'Ghost Net'...