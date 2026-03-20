Hoa hậu Hoàng Y Nhung sống chậm, tu tập sau biến cố mất 15 tỷ đồng

Hoàng Y Nhung sinh năm 1989 tại Cà Mau. Trước khi được biết đến với danh hiệu sắc đẹp, cô hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc.

Hoàng Y Nhung sở hữu chất giọng trầm khàn, nội lực cùng khả năng sáng tác. Một số ca khúc do cô viết và thể hiện như Nhiều tiền để làm gì, Kẻ phàm phu, Thánh nhân… giúp tên tuổi cô được chú ý.

Ca sĩ - hoa hậu Hoàng Y Nhung sống chậm, tu tập sau biến cố.

Năm 2018, Hoàng Y Nhung đăng quang Miss Beauty Global (Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu) tại Thái Lan. Trước đó, cô cũng từng đạt danh hiệu Á khôi Người đẹp tỏa sáng 2013.

Sau khi đăng quang, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, tham gia biểu diễn và sáng tác âm nhạc.

Sự nghiệp của Hoàng Y Nhung từng rẽ sang hướng khác khi cô bước vào lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra khi cô đầu tư vào tiền ảo và thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Theo nữ ca sĩ, số tiền thiệt hại lên đến hơn 15 tỷ đồng, khiến cô rơi vào khủng hoảng cả về tài chính lẫn tinh thần.

Áp lực tài chính và những lời chỉ trích từ dư luận khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp, thậm chí có lúc nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Trong thời gian khó khăn đó, Hoàng Y Nhung phải điều trị tâm lý.

Hoàng Y Nhung nương nhờ Phật pháp.

Biến cố này khiến Hoàng Y Nhung gần như biến mất khỏi showbiz một thời gian dài. Thay vì tiếp tục chạy theo hào quang giải trí, cô lựa chọn rời thành phố và chuyển đến Măng Đen (Kon Tum) sinh sống.

Tại đây, cô dành thời gian suy ngẫm về cuộc sống, tham gia các hoạt động thiện nguyện và sáng tác nhiều ca khúc mang màu sắc Phật pháp. Nữ ca sĩ cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện và các chuyến hành hương, chia sẻ về hành trình tìm lại sự bình an trong tâm hồn.

Cô cùng gia đình có chuyến hành hương về Ấn Độ.

Hoàng Y Nhung thường có những chuyến hành hương về Ấn Độ - vùng đất linh thiêng gắn liền với cuộc đời Đức Phật. Mới đây, cô cùng cha mẹ và em trai đặt chân đến các thánh tích Phật giáo, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình tu tập của cả gia đình.

Một kỷ niệm khiến nữ ca sĩ nhớ mãi là khi vào đảnh lễ nơi Đức Phật nhập Niết bàn. Hoàng Y Nhung cho biết đã nhiều năm cô hiếm khi khóc, bởi việc học Phật giúp cô nhìn nhận rõ hơn về sự vô thường của cuộc sống. Thế nhưng khi bước vào không gian linh thiêng ấy, cô bất ngờ bật khóc nức nở, không thể kìm nén cảm xúc.

Hoàng Y Nhung chia sẻ việc gieo duyên để cha mẹ cùng tìm hiểu Phật pháp là một quá trình dài, ban đầu khó chấp nhận việc con gái theo con đường tu tập.

Thay vì thuyết phục bằng lời nói, nữ ca sĩ chọn cách thay đổi bản thân: Sống tích cực hơn, bình an hơn, kết giao với những người bạn thiện lành và sáng tác những ca khúc mang tinh thần Phật giáo.

Hoàng Y Nhung vui vì gia đình đều tu tập Phật pháp.

Sự chuyển biến tích cực ấy dần khiến cha mẹ cô cảm nhận được những giá trị mà Phật pháp mang lại. Với cô, chuyến hành hương không chỉ là hành trình về một vùng đất linh thiêng, mà còn là hành trình trở về với chính mình, tìm lại sự bình an trong tâm và chia sẻ những giá trị tích cực đến những người thân yêu.