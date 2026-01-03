Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

Mới đây, Lễ vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 công bố Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh.

Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Bảo Ngọc hào hứng: "Giải thưởng này không chỉ mang đến niềm tự hào mà còn là lời nhắc để Ngọc sống có trách nhiệm hơn, tử tế hơn và tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng.

Trên hành trình của mình, Ngọc nhận ra rằng thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người trẻ dám hành động từ một việc nhỏ, với tình yêu và sự kiên định, thế giới này đã có thể trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Cảm ơn những người đã luôn đồng hành, truyền cảm hứng và giúp Ngọc thêm niềm tin rằng sống đẹp không phải là mục tiêu, mà là cách ta chọn để sống mỗi ngày.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Bước sang năm mới, Ngọc mong rằng chúng ta, những người trẻ của hôm nay, sẽ cùng nhau học hỏi, cùng nhau tử tế và cùng nhau lan tỏa những điều tích cực để mỗi ngày trôi qua đều mang ý nghĩa và giá trị riêng".

Được biết, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được trao danh hiệu với nhiều hoạt động sôi nổi cùng những nỗ lực lan tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, là điển hình của thanh niên sống đẹp. Cô hiện điều hành dự án Gen Zero lan toả những thông điệp, kêu gọi hành động vì môi trường. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, là tấm gương cho nhiều bạn trẻ vì luôn nỗ lực học tập, trau dồi bản thân. Năm 2026, Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tham gia thi đấu tại Miss World - Hoa hậu Thế giới.

Sinh năm 2001, Bảo Ngọc từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập khi đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết quốc tế.

Mới đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh được mẹ đến chúc mừng ngày nhận Bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế và Đại học West of England (Anh).

Bố của Bảo Ngọc là bác sĩ quân y.