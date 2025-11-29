Hoa hậu Đại dương Thanh Thảo khoe body với đầm xuyên thấu

Trong bộ ảnh sau đăng quang, Thanh Thảo thay loạt đầm dạ hội với kiểu dáng gợi cảm, chất liệu xuyên thấu, tập trung khoe hình thể gợi cảm.

Các phom dáng dạ hội cúp ngực, ôm body kết hợp những chi tiết chiết eo và cut-out giúp tôn số đo ba vòng 82-60-91 cm của nàng hậu.

Là một người đẹp Gen Z, Thanh Thảo cho biết cô không e ngại những kiểu trang phục hiện đại, táo bạo.

Cô muốn thử nghiệm nhiều phong cách trên hành trình làm mới bản thân, để từ đó biết được định hướng phù hợp theo đuổi.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diện những trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ nước, lửa, với những chi tiết đính kết tinh xảo của NTK Thượng Gia Kỳ và Tuấn Khôi.

Hoa hậu cho biết, sau đăng quang, cô có cơ hội góp mặt tại nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí. Mỗi lần xuất hiện, cô cũng thay đổi phong cách đa dạng, trẻ trung.

Người đẹp từng trình diễn mở màn cho NTK Tuấn Huỳnh và Dexnol trong chương trình nghệ thuật - thời trang thuộc khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Kinh tế TP HCM lần 3 năm 2025. Sắp tới, Thanh Thảo còn là Đại sứ của Tuần lễ Du lịch TP HCM năm 2025.

Thanh Thảo khoe sắc vóc qua mẫu đầm xuyên thấu bay bổng với tông xám bạc cô yêu thích.

Nguyễn Thanh Thảo sinh năm 2002, quê TP HCM, cao 1,72 m, số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Tân Hoa hậu từng thực tập tại RSA Asia, trụ sở Thượng Hải vào năm 2024 và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc năm 2025. Cô có khả năng thuyết trình và giao tiếp bằng bốn ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Trung.

Thanh Thảo cho biết cô mong muốn được trải nghiệm và cống hiến ở nhiều lĩnh vực. Không chỉ trong vai trò hoa hậu, người mẫu, người đẹp còn muốn thử sức trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thời trang và xây dựng thương hiệu cá nhân.