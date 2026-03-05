H'hen Niê gây sốt với tư duy ngược

H'hen Niê khẳng định không cần phải ép cân sau sinh

Là hoa hậu, chăm chỉ hoạt động trong môi trường nghệ thuật, tiêu chí lấy lại vóc dáng sau sinh gần như là điều kiện tiên quyết của người đẹp Việt. Thực tế, nhiều người đẹp Việt, nghệ sĩ đã có kế hoạch giảm cân ngay sau sinh thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, giảm cân lấy lại vóc dáng sau sinh không phải là mục tiêu của H'hen Niê.

Mới đây, những chia sẻ đầy cảm hứng của cô về việc lấy lại vóc dáng và sự tự tin sau sinh đã nhận được sự đồng cảm lớn từ nhiều bà mẹ trẻ. Không nói về những con số ấn tượng hay phương pháp khắt khe, H'Hen Niê tập trung vào yếu tố tinh thần - nền tảng quan trọng giúp người phụ nữ thực sự tỏa sáng.

Hoa hậu Hoàn vũ H'hen Niê chia sẻ: "Đừng để những con số trên thước dây làm khó mình, vì với Hen, 'số đo hoàn hảo' nhất chính là bản lĩnh và trái tim bao la mà một người mẹ dành cho thiên thần nhỏ".

Chia sẻ của H'hen Niê lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều công chúng, đặc biệt là những phụ nữ sau sinh. Nhiều bình luận cho rằng, trong giai đoạn nhạy cảm sau sinh - khi cơ thể thay đổi, nội tiết tố biến động và tâm lý dễ bị ảnh hưởng, thay vì tự soi vòng eo hay cân nặng mỗi ngày.

Sự tự tin của H'hen Niê

Gia đình nhỏ của H'hen Niê

Theo H'hen Niê, sự tự tin mới chính là phiên bản lộng lẫy nhất, có thể "cân đẹp" mọi vai trò - từ "mẹ bỉm" tất bật đến "nàng thơ" dịu dàng. Đó là vẻ đẹp không phụ thuộc vào số đo, mà được xây dựng từ bản lĩnh, lòng nhân ái và sự tự chủ".

Thực tế, hành trình sau sinh của phụ nữ không chỉ là sự thay đổi về thể chất mà còn là bước chuyển lớn về tinh thần. Việc thích nghi với vai trò làm mẹ, cân bằng giữa gia đình và công việc, cùng với áp lực phải "đẹp như chưa từng sinh" khiến không ít người rơi vào trạng thái căng thẳng.

H'Hen Niê nhìn nhận đây không phải là giai đoạn "xuống sắc", mà là thời điểm người phụ nữ trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Cô ví mỗi người phụ nữ như một đóa hoa rực rỡ theo cách riêng biệt. Nếu "vàng ròng thì qua lửa", thì phụ nữ sau sinh cũng trải qua thử thách để rồi tỏa hương theo cách chín chắn và đằm thắm hơn.

Mẹ con hoa hậu H'hen Niê

Việc H'Hen Niê làm là duy trì sinh hoạt của bản thân như nhiều năm qua: hình ảnh gắn liền với lối sống năng động, tập luyện thể thao điều độ và ăn uống khoa học.

Tuy nhiên, cô luôn nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải để đạt "chuẩn" nào đó, mà để cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tích cực. Thay vì tạo áp lực phải trở nên hoàn hảo, nàng hậu khuyến khích phụ nữ yêu thương cơ thể trong từng giai đoạn, trân trọng những thay đổi tự nhiên và kiên nhẫn với hành trình của riêng mình.

Thay vì cổ vũ việc ép cân hay nhanh chóng "lấy lại phong độ", H'hen Niê khuyến khích phụ nữ chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, lắng nghe cơ thể và kiên nhẫn với chính mình.

Theo nàng hậu, hành trình hồi phục sau sinh không phải là cuộc đua, mà là quá trình cần sự yêu thương và thấu hiểu. Những chia sẻ của H'hen Niê khiến hội "mẹ bỉm" đổ gục vì quá tâm lý.