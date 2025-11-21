Hành trình đáng nhớ của Hương Giang tại Miss Universe

Hàng trăm khán giả có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 31/10 để tiễn Hương Giang sang Thái Lan dự Miss Universe lần thứ 74. Từ 6h, khu vực ga quốc tế đông kín người hâm mộ mang theo băng rôn, cờ và khẩu hiệu "Miss Universe Vietnam", "Hương Giang" để cổ vũ tinh thần người đẹp.

Hương Giang xuất hiện trong bộ áo dài nhung đỏ cách điệu do stylist Lê Minh Ngọc chuẩn bị, kết hợp quần âu đen. Cô buộc tóc cao, đeo hoa tai đính hoa lấy cảm hứng từ văn hóa Thái Lan.

Cô đến sớm 2 ngày để quay hình cùng đài truyền hình ở nước chủ nhà, ổn định năng lượng trước khi nhập cuộc.

Ngày 2/11, hoa hậu Nguyễn Hương Giang bắt đầu hành trình chinh phục Miss Universe 2025 với các hoạt động đầu tiên. Diện váy trắng thanh lịch, đeo dải băng "Miss Universe Vietnam", cô gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng, tự tin.

Hương Giang cho biết mong muốn dùng sức ảnh hưởng để tạo ra hình ảnh đẹp cho cộng đồng mà cô đại diện. "Tôi chắc chắn rằng nếu có sức ảnh hưởng, tôi sẽ dẫn dắt những con người đặc biệt ấy để tất cả không phải bận lòng và cảm thấy niềm tin của mình được đặt đúng chỗ", cô nói.

Người đẹp tin nếu có thể tạo dấu mốc tại Miss Universe, đó sẽ là vì mục tiêu lan tỏa những giá trị tích cực. "Tôi có thể cam kết rằng bất kỳ thành tựu nào đạt được cũng không phải cho riêng mình, mà để lan tỏa thật nhiều điều tốt đẹp", Hương Giang nói.

Ngày tiếp theo, Hương Giang tham gia buổi phỏng vấn 30 giây - phần giới thiệu sẽ được phát trong đêm chung kết nếu lọt top 12. Khi được hỏi muốn nói điều đặc biệt gì với thế giới, cô lựa chọn giới thiệu về quê hương Việt Nam: "Một đất nước đã biến đau thương thành yên bình, biến thử thách thành lòng dũng cảm", cô nói.

Hương Giang xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy vàng ánh kim, thiết kế dáng dài thanh lịch, nữ tính. Người đẹp thường ưu tiên những kiểu váy không rườm rà nhưng vẫn đủ nổi bật, kết hợp giày cao gót 26 cm để tôn vóc dáng.

Sau khi thử trang phục bikini cho đêm chung kết, Hương Giang có buổi giao lưu với người hâm mộ quốc tế tại sảnh khách sạn.

Ngày 4/11, Hương Giang diện váy dạ hội tham dự buổi họp báo nhận sash cùng hơn 120 thí sinh quốc tế. Sự kiện vướng tranh cãi giữa ông Nawat và người đẹp Mexico, dẫn đến việc đương kim hoa hậu Victoria Kjær Theilvig rời khán phòng.

Sau buổi họp báo, Hương Giang thay một bộ váy khác để dự tiệc tối trong khuôn khổ cuộc thi. Đến nửa đêm, cô cùng các thí sinh mới hoàn tất việc nhận sash tại khách sạn.

Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trong thiết kế dạ hội "Ivory Flame" của Đỗ Long tại sự kiện The Universe Ceremony - hoạt động mở màn Miss Universe 2025 tối 5/11.

Bộ váy dáng mermaid ôm sát, loe nhẹ từ gối, tôn đường cong cơ thể. Chất liệu taffeta ánh ngọc trai với tông kem cổ điển mang lại vẻ thanh lịch. Toàn bộ bề mặt được đính kết pha lê và đá cao cấp thủ công, tạo điểm nhấn ở phần ngực.

Hình ảnh Hương Giang nhanh chóng được khán giả trong và ngoài nước chia sẻ rộng rãi.

Ngày 6/11, Hương Giang diện đầm lụa trắng tối giản của nhà thiết kế Lành Thơ. Theo nhà mốt, thiết kế giúp tôn vẻ kiêu hãnh và phong thái quyền lực của người đẹp.

Tại hoạt động của nhà tài trợ mỹ phẩm, Hương Giang tiếp tục được khen ngợi nhờ sự tự tin và phong cách trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.

Trong buổi sáng đầu tiên tại Phuket, người đẹp chọn thiết kế dạ hội cúp ngực màu xanh nhạt, tạo vẻ mềm mại, bay bổng. Cô búi tóc gọn, tôn đường xương quai xanh và gương mặt thanh thoát, kết hợp túi Hermes trị giá gần 400 triệu đồng.

Hương Giang được nhiều thí sinh gọi vui là "Miss Fashion" của mùa giải nhờ thường xuyên xuất hiện trong những trang phục hiện đại, chỉn chu và hợp xu hướng.

Hương Giang diện váy dạ hội đính hàng trăm viên kim cương tại sự kiện Moonlight Sky Gala trong khuôn khổ Miss Universe 2025, tối 8/11.

Thiết kế lấy cảm hứng từ logo Miss Universe - ngôi sao tám cánh. Mỗi viên kim cương được đính thủ công, tạo hiệu ứng lấp lánh khi di chuyển. Trang phục được hoàn thiện trong khoảng một tháng, với sự phối hợp giữa đội ngũ thiết kế thời trang và nghệ nhân trang sức.

Theo êkíp, phần charm vàng trên váy nặng khoảng 3,6 lượng. Hương Giang cũng chọn hoa tai đính kim cương thiên nhiên để đồng bộ tổng thể. Tại sự kiện, cô lần đầu đội tóc giả ngắn, tạo bất ngờ và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 11/11, kết thúc hành trình tại Phuket, hoa hậu Hương Giang xuất hiện tại buổi tiệc tối trong trang phục truyền thống Thái Lan, thể hiện phong cách gắn kết văn hóa với thời trang.

Người đẹp được fan sắc đẹp khen khéo léo lồng ghép ý nghĩa văn hóa vào từng phần thi.

Tại Miss Universe 2025, Hương Giang cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh tại Hanuma World. Người đẹp cho biết dù sợ độ cao, cô rất vui khi được vận động cùng các thí sinh khác. Tại đây, cô bất ngờ được truyền thông quốc tế mời làm MC trong buổi trò chuyện với các thí sinh.

Tiếp tục hành trình, hoa hậu Hương Giang cùng hơn 120 thí sinh tham gia vòng Swimsuit Fashion Show của Miss Universe 2025 tại Pattaya (Thái Lan).

Người đẹp tiết lộ, các thí sinh phải đi qua cầu bắc trên hồ bơi, di chuyển trên cỏ, đá rồi trình diễn quanh khu vực hồ, nên cô đã tổng duyệt kỹ lưỡng và tính toán tuyến di chuyển.

"Đường catwalk dài và khó hơn tôi tưởng, vì vậy cần tập trung nhiều hơn", cô nói.

Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha Cantú thông báo từ ngày đầu nhập cuộc, cuộc thi bao gồm bốn vòng đánh giá chính thức: phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và áo tắm.

Người đẹp cho biết chiến lược sử dụng thông dịch viên nhằm được xếp vào nhóm phỏng vấn đầu, khi giám khảo còn tràn đầy năng lượng. Đây là chiến lược được khán giả khen ngợi vì sự khéo léo và tính toán hợp lý.

Tuy nhiên, cô không tiết lộ chi tiết trong 25 phút phỏng vấn hay tự đánh giá phần thi của mình. Người đẹp cho biết vẫn lo lắng về việc nói trước ban giám khảo.

National Costume - trang phục truyền thống là một trong những phần thi quan trọng tại Miss Universe. Trước bán kết tối 19/11, Hương Giang và êkíp công bố hình ảnh đầu tiên của trang phục: áo dài trắng nữ sinh kết hợp xe đạp, cặp sách và hoa phượng, gợi nhớ hình ảnh tuổi học trò Việt Nam.

Hoa hậu cho biết đây là lựa chọn cá nhân, không chắc nhận được sự đồng thuận của số đông khán giả, nhưng là cơ hội để cô viết tiếp giấc mơ dang dở trong hành trình trưởng thành. "Suốt thời đi học, tôi luôn khao khát được mặc áo dài trắng đến trường. Hôm nay, tôi có thể thực hiện ước mơ ấy trước hàng tỷ người trên thế giới", cô chia sẻ.

Thông điệp mà Hương Giang muốn gửi gắm: "Giấc mơ có thể không thành hiện thực ngay khi bạn mong mỏi nhất, nhưng hãy tin rằng nó có thể đến muộn, và đến theo cách đẹp đẽ nhất".

Hoa hậu Hương Giang cùng hơn 120 thí sinh quốc tế tham dự đêm bán kết Miss Universe tại Bangkok, Thái Lan. Người đẹp nhận nhiều lời khen nhờ phong thái tự tin trên sân khấu, thu hút hơn 30.000 lượt thích và 3.000 bình luận tích cực trên Facebook.

Trong phần thi bikini, Hương Giang diện áo tắm một mảnh, sau đó thay "váy giọt sương" của NTK Phan Huy để trình diễn phần thi dạ hội. Đêm bán kết diễn ra tối 19/11 tại Thái Lan.

Hương Giang để lại nhiều tiếc nuối khi không có mặt trong top 30 chung cuộc tại Miss Universe 2025. Khép lại hành trình, người hâm mộ đánh giá cô đã hoàn thành vai trò quảng bá hình ảnh và vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.