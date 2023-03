Hãng thời trang "mì ăn liền" đình đám giảm trên toàn diện

Công ty báo cáo mức lỗ nặng trong quý cuối cùng của năm ngoái so với cùng kỳ năm trước, trong khi phải đối phó với những tổn thất lớn do sự ra đi của ban quản lý cấp cao.

Tính đến cuối quý 4 năm 2022, Doanh thu ròng 4,24 tỷ USD đã giảm 6% so với năm trước trong khi doanh thu tương đương giảm 5% so với năm trước. Doanh số bán lẻ cũng giảm 3% và doanh số bán hàng trực tuyến thậm chí còn giảm 10%. Doanh số bán hàng trực tuyến hiện chiếm 41% tổng doanh số bán hàng tại Gap. Quản lý cấp cao đã rời công ty bao gồm giám đốc tăng trưởng Asheesh Saksena, Mary Beth Laughton, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Athleta và Sheila Peters, giám đốc nhân sự, người sẽ rời đi vào cuối năm nay.

Bob Martin, chủ tịch điều hành kiêm giám đốc điều hành tạm thời của Gap Inc. cho biết trong một tuyên bố: “Để bước vào năm tài chính 2023 với vị thế cạnh tranh hơn, chúng tôi đã hành động nhanh chóng và hiệu quả để giải phóng hàng tồn kho dư thừa, cải thiện cân bằng phân loại, đặc biệt là tại Old Navy và để tối ưu hóa một cách có ý nghĩa cấu trúc chi phí của chúng tôi, dẫn đến khoản tiết kiệm hàng năm là 550 triệu đô la được xác định cho đến nay”. Ông nói thêm: “Hội đồng quản trị đang tiến gần đến việc chọn Giám đốc điều hành tiếp theo cho Gap Inc. Do công việc mà chúng tôi đang tiến hành nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc hơn và khôi phục sức mạnh sáng tạo của công ty, chúng tôi lạc quan rằng điều này sẽ mang lại cho nhà lãnh đạo mới của chúng tôi một đoạn đường nối nhanh hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng nhất quán, có lợi nhuận trong dài hạn”.

Bất chấp sự hợp tác liên tục với những tên tuổi nổi tiếng bao gồm Dapper Dan và The Brooklyn Circus , Gap vẫn đang chịu tổn thất lớn trên tất cả các bộ phận. Trong Q4, Old Navy cũng công bố doanh thu thuần giảm 6% xuống còn 2,2 triệu USD. Sự suy giảm của Gap cũng một phần là do sự đóng cửa của Yeezy Gap, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của Bắc Mỹ bằng cách giảm 2%. Gap chứng kiến ​​doanh thu ròng giảm 9% xuống còn 1,1 tỷ USD. Đối với doanh thu thuần trong quý IV của Banana Republic, nhãn hiệu này đạt 578 triệu USD, giảm 6% so với năm trước. Athleta cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm xuống còn 436 triệu USD. Hiện tại, công ty đang dự đoán doanh thu thuần trong năm tài chính 2023 sẽ đạt mức từ thấp đến trung bình một chữ số. Đối với toàn bộ Gap Inc. vào năm 2022, công ty đã báo cáo doanh thu 15,6 tỷ USD, so với doanh thu 16,7 tỷ USD vào năm 2021 và lỗ ròng 202 triệu USD.

