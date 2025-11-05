Giữa 'biến căng' của Miss Universe, 'soi' lại gu thời trang của Hương Giang khiến fan trầm trồ

Miss Universe 2025 đang khiến cộng đồng sắc đẹp xôn xao khi liên tục vướng nhiều ồn ào bên lề. Mặc dù thế, fan vẫn không thể phủ nhận "chiến thuật" thời trang "ghi điểm" của người đẹp tại cuộc thi năm nay.

Hương Giang xuất hiện với bộ váy sang trọng, khoe sắc vóc và phong thái tự tin. Mái tóc búi cao cùng lối trang điểm sắc sảo giúp tôn lên gương mặt thanh thoát của người đẹp.

Cũng trong ngày 4/11, với layout tone nude, Hương Giang xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy năng lượng khiến fan sắc đẹp không khỏi dành lời khen.

Hương Giang đang khiến khán giả quê nhà vô cùng yên tâm trước những màn xuất hiện với tạo hình chỉn chu, phong thái tự tin chuyên nghiệp.

Trong những ngày đầu mới có mặt tại Miss Universe 2025, Hương Giang mặc bộ vest đen sọc nhỏ trắng mang đậm vẻ quyền lực.

Nhiều khán giả lo lắng rằng Hương Giang mặc màu đen như vậy sẽ bị chìm giữa các thí sinh rực rỡ sắc màu, nhất là khi nhiều cô gái còn diện màu chói như cam, hồng neon. Tuy nhiên, Hương Giang đã tiết lộ cô có chiến thuật khi lựa chọn váy áo, đầu tiên sẽ là những màu cơ bản như trắng, đen rồi sau đó chuyển dần sang đồ có màu sắc tươi tắn hơn.

Với phong cách này, nhiều fan còn hài hước bình luận: "Nhìn như này rồi không biết Giang là thí sinh hay làm giám khảo nữa".

Hương Giang diện gam màu tối nhưng vẫn vô cùng nổi bật giữa "dàn hoa" quốc tế.

Cô thường chọn những bộ váy dài với kiểu dáng thanh lịch, nữ tính, không rườm rà nhưng vẫn đủ nổi bật.

Hương Giang không chỉ chinh chiến vì bản thân. Cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên Việt Nam được trao cơ hội đại diện tại Miss Universe. Với thông điệp ấy, Hương Giang mang đến cuộc thi không chỉ một hình ảnh ngoại hình đẹp, mà cả một câu chuyện truyền cảm hứng về bình đẳng và quyền được sống thật với bản thân.

Trước mắt là hơn hai tuần hoạt động khốc liệt, các phần thi phụ và đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan.