Gặp lỗi nhạy cảm với quần bó chẽn vô duyên như đàn ông Hàn, xử lý ra sao?

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 00:41 AM (GMT+7)

Chọn sai quần bó chẽn sẽ gây ra hình ảnh phản cảm không đáng có.

Nhiều mỹ nam Hàn Quốc mặc quần bó khi biểu diễn, trong đó có Yunho (nhóm TVXQ).

Hiện nay, quần skinny được rất nhiều đàn ông Hàn Quốc và châu Á ưa dùng. Loại quần này có đặc điểm dính sát vào da thịt, bó gọn toàn thân dưới, từ phần hông đến tận mắt cá chân. Chúng được dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, gồm cả đi làm, đi chơi, biểu diễn hay tham dự sự kiện.

Thiết kế skinny (skinny jeans hoặc skinny da bóng) triệt để tôn lên dáng vóc nhưng nhìn vào có cảm giác chật ních, bí bách. Chính vì thế chúng rất kén người mặc và nhất thiết phải chọn đúng loại quần. Nếu không người mặc sẽ bị giảm độ nam tính, thậm chí trông phản cảm vì lộ liễu.

Hyunseung (BEAST) lộ điểm nhạy cảm kém duyên khi diện quần bó.

Không ít người mắc lỗi trang phục nhạy cảm với quần bó chẽn.

Trước đây, thường chỉ phụ nữ mới mặc bó sát để tôn lên đôi chân dài miên man. Tuy nhiên, ngày nay chuyện đàn ông mặc bó cũng chẳng còn là điều lạ lẫm. Tuy nhiên, để chọn được một chiếc quần skinny phù hợp và tránh lỗi thời trang lộ điểm nhạy cảm, người mặc nên tham thảo lời khuyên dưới đây của stylist Duy Dương:

Thứ nhất: Phải chọn quần đúng kích cỡ cơ thể, không ham khoe dáng.

Về cách chọn quần skinny, stylist chỉ rõ: "Anh em cần mua quần đúng cỡ, vừa với người, không mua đồ chật vì sẽ để lộ khuyết điểm cơ thể cũng như phần nhạy cảm. Mặc quá bó còn gây cảm giác khó chịu và gây ra những bệnh lý." Quần skinny thường co giãn tốt nhưng người mặc không nên chọn loại miễn cưỡng vừa khít hoặc hơi kích đùi, điều này sẽ gây bất lợi cho việc đứng ngồi thoải mái hoặc dễ để lộ điểm kém duyên. Trong trường hợp mặc chật còn có thể gây bục chỉ nếu vận động mạnh.

Mặc quần skinny vừa dáng là yếu tố đầu tiên giúp đàn ông trông nam tính hơn.

Thứ hai: Anh em nên hạn chế dùng quần skinny có độ bóng, sáng cao.

Stylist cho rằng: "Quần skinny hay quần da... được may với chất liệu ôm sát nói chung có độ bóng, độ sáng cao thì cánh đàn ông nên hạn chế sử dụng, vì nó sẽ làm giảm bớt đi độ nam tính của bạn." Quần bó với chất liệu jeans phù hợp với nhiều người hơn.

Thứ ba: Ai có thân hình cò hương hoặc quá béo nên hạn chế mặc quần bó.

Lý do là vì ai đã gầy thì mặc quần bó trông càng gầy, còn nếu thừa cân, đùi to sẽ bị lộ hết nhược điểm. Stylist nói: "Với những bạn sở hữu thân hình không đẹp, đôi chân không quá săn chắc, chất liệu ôm sát, da bóng sẽ làm phô ra những điểm xấu trên cơ thể. Với đàn ông chân to cũng như chân quá nhỏ cũng đừng nên mặc quần bó chặt lấy da, chỉ nên chọn những chiếc quần vừa phải, có độ rộng. Chỉ nên sử dụng quần bó trong trường hợp người đàn ông sở hữu body lý tưởng, săn chắc."

Người gầy hoặc quá béo nên hạn chế mặc quần bó sát.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/gap-loi-mac-nhay-cam-voi-quan-bo-chen-nhu-dan-ong-han-xu-ly-ra-sao-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/gap-loi-mac-nhay-cam-voi-quan-bo-chen-nhu-dan-ong-han-xu-ly-ra-sao-1064207.html