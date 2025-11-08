Biển người đổ về Hưng Yên

Đêm nhạc đầu tiên thuộc tour thế giới Übermensch của G-Dragon tại Hà Nội diễn ra vào ngày 8/11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3.

Từ sớm hàng nghìn người hâm mộ nam nghệ sĩ đã có mặt tại địa điểm tổ chức concert để chụp ảnh check-in, tham gia các sự kiện đổi quà của fan trước khi vào khu vực sân khấu.

Hàng người nối đuôi nhau di chuyển trong khuôn viên của 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3.

Sau khi trải nghiệm hoạt động tại các gian hàng của ban tổ chức, người hâm mộ bắt đầu xếp hàng để vào sân khấu.

Càng sát giờ diễn ra concert, dòng người xếp hàng vào sân khấu ngày càng dài. Dự kiến đêm diễn đón hàng vạn người.

Trước dự báo thời tiết khu vực diễn ra concert sẽ mưa, rất đông người hâm mộ G-Dragon bày tỏ sự sẵn sàng tắm mưa cùng thần tượng. Với họ đây là kỷ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân.

Theo phản ánh của nhiều khán giả, mọi nẻo đường hướng về Vinhome Ocean Park 3 bắt đầu xuất hiện ùn ứ cục bộ. Đặc biệt 2 tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 theo chiều hướng lên cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì để tới 8Wonder Ocean City - nơi tổ chức live show của nam nghệ sĩ G-Dragon.

Cụ thể, tại cầu Vĩnh Tuy ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo phản ánh của người dân mọi ngả đường hướng về phía Hưng Yên, từ cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, cầu Thanh Trì tới đê Xuân Quan, Bát Tràng, Bát Khối, tới Đường 5, Trâu Quỳ, Gia Lâm... đều gặp tình trạng ùn tắc.

Phần đông khán giả lựa chọn trang phục tông đỏ - đen - trắng theo sở thích của nam thần tượng. Ngoài ra, không ít người hâm mộ chọn áo khoác lông, áo khoác đính hoa hồng - những trang phục biểu diễn quen thuộc của trưởng nhóm Big Bang.

Giá vé concert G-Dragon dao động từ 2-8 triệu đồng tùy vào vị trí. Khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn Übermensch của G-Dragon đã chinh phục hàng loạt thành phố lớn trước khi dừng chân tại Hà Nội và chính thức khép lại tại Seoul vào tháng 12.

Đêm diễn thứ hai của G-Dragon diễn ra vào 9/11. Trước đó, ngày 7/11, bố mẹ của nam ca sĩ cũng đã có mặt tại Hà Nội để tham gia đêm nhạc của con trai.