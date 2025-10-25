Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

MC Huyền Trang "Mù tạt" mix đồ đi làm vừa thanh lịch mà vẫn trẻ trung

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 1

MC Huyền Trang "Mù tạt" sinh năm 1993 tại Phú Thọ, cô là MC quen thuộc của VTV. Nữ MC 9X ghi dấu ấn với lối dẫn chương trình tự nhiên, phong thái chuyên nghiệp cùng ngoại hình xinh đẹp. Huyền Trang từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như "Bữa trưa vui vẻ" và "Cuộc hẹn cuối tuần", giúp cô nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Vì tính chất chương trình khác với những bản tin hay chương trình thời sự chính luận nên MC Huyền Trang "Mù tạt" lựa chọn trang phục lên sóng đa phong cách và có phần tự do hơn. Khi cô diện vest nền nã...

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 2

Lúc lại váy dài dịu dàng.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 3

Khi khác cô diện áo sở mi với chất liệu vải voan tinh tế, gợi cảm.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 4

Lúc MC Huyền Trang trẻ trung "hack tuổi" với vest cách điệu mix cùng áo sơ mi đơn giản.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 5

Trong một chương trình khác, nữ MC quê Phú Thọ giản dị với quần tây mix cùng áo vest ngắn tay sáng màu.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 6

Hoặc cô lựa chọn blazer ngắn tay mix cùng quần tạo cảm giác năng động, thoải mái.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 7

Khi dẫn một chương trình vào buổi tối, MC Huyền Trang "Mù tạt" lại gợi cảm với đầm đính đá gợi, tôn lên vóc dáng của cô.

MC Huyền Trang "Mù tạt" với trang phục đời thường

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 8

Ở tuổi 32, Huyền Trang "Mù tạt" sở hữu vóc dáng trẻ đẹp nên cô tự tin diện những trang phục "phá cách" tự tin khoe vòng eo thon mảnh. Trong trang phục này, cô mix áo dạng yếm và chân váy cách điệu cá tính.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 9

Ở một khoảnh khắc khác, nữ MC quê Phú Thọ hóa thân thành quý cô gen Z với áo sát nách cùng chân váy xếp li bồng bềnh.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 10

MC Huyền Trang "Mù tat" hóa nàng thơ khi diện váy suông màu đỏ đô nổi bật.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 11

Sexy với áo voan pha lụa xuyên thấu cùng váy ngắn khoe được 3 vòng nóng bỏng.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 12

Khi đi chơi biển, người đẹp tự tin khoe dáng váy 2 dây với phần chân váy bồng bềnh nữ tính.

Học mẹo mix đồ &#39;từ đi làm đến đi chơi&#39; vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ - 13

MC Huyền Trang "Mù tạt" với phong cách free style vừa khỏe khoắn, vừa năng động.

Ảnh: FBNV

Nữ MC Thời sự quê miền Tây đề cao hạnh phúc gia đình để "níu kéo tuổi xuân"
Nữ MC Thời sự quê miền Tây đề cao hạnh phúc gia đình để "níu kéo tuổi xuân"

"Khi gia đình yên ấm, hoà hợp thì chắc hẳn tâm trạng sẽ tôi vui vẻ, phấn khởi hơn. Khi đó, tôi chắc chắn ai cũng sẽ trẻ, đẹp hơn phiên bản của chính mình khi ủ rũ nhỉ?'', Phương Thảo chia sẻ.

Bấm xem >>

-15/10/2025 16:06 PM (GMT+7)
