Bé gái chụp cùng "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm Hương 29 năm trước: Học trường đình đám, hiện là minh tinh nổi tiếng

Mới đây, những bức ảnh khi đang ở độ rực rỡ về nhan sắc của Nữ hoàng ảnh lịch Diễm Hương được chia sẻ mạnh mẽ. Trong đó, một tấm ảnh cựu diễn viên chụp chung với bé gái xinh xắn gây chú ý. Nhiều người nhanh chóng nhận ra, đây chính là diễn viên quen mặt: Diễm My 9x.

Diễm My 9X sinh năm 1990, không phải "con nhà nòi" nhưng lại có cơ duyên hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Mới hơn 5 tuổi, cô đã tham gia các phim: Trường xưa kỷ niệm, Đi qua lời nguyền, Đứng dậy sau cơn mê... cùng các ngôi sao điện ảnh Diễm Hương, Võ Sông Hương, Hoàng Phúc, Thương Tín...

Cô ghi dấu ấn qua loạt phim: Gái già lắm chiêu, Cô ba Sài Gòn… Ngoài ra, cô còn lấn sân làm MC, người mẫu ảnh nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật.

Không chỉ có vẻ ngoài nổi trội, tài năng diễn xuất đa dạng, Diễm My 9x còn có học vấn đáng ngưỡng mộ.

Được biết, cô từng là sinh viên của trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 (TP.HCM) - ngôi trường top đầu đào tạo kinh tế tại miền Nam. Hơn nữa, nữ diễn viên còn có khả năng ngôn ngữ hết sức ấn tượng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng tham gia "tiểu phẩm" trước và sau khi nói chuyện điện thoại với nhân viên khách sạn bằng tiếng Anh. Bên cạnh màn "tiểu phẩm" cười ra nước mắt, thì netizen cũng vô cùng ấn tượng với khả năng ngoại ngữ của Diễm My 9X. Trong video, nữ diễn viên dùng những mẫu câu giao tiếp thông dụng, đơn giản hàng ngày nhưng cô lại gây ấn tượng với khả năng phát âm tốt, nhấn nhá tự nhiên nghe chẳng khác gì người bản xứ cả.

Diễm My kể, hồi đi thi đại học có bạn nhận ra mình rồi bảo thi đại học làm chi cho cực vì đằng nào học rồi cũng đi đóng phim thôi. Cô trả lời: Người nào cũng cần có văn hóa, diễn viên cũng phải có nhiều kiến thức...

"Nhà của My ở Q.7, các ngày đi học của My đa phần là những buổi chiều. Tuy trời nắng có hơi mệt nhưng My vẫn đi học đều đặn và tham gia các hoạt động học tập tại trường. My cảm thấy rất vui về những ngày đi học, vào lớp học tập những kiến thức mới và tám với bạn bè", cô từng chia sẻ.

Cô còn cho biết, việc đọc sách và học trực tuyến là 2 thứ không bao giờ thiếu trong cuộc sống của mình. "My là người rất thích học và luôn nỗ lực trong công việc học tập của mình".

Vinh Nguyễn, ông xã của nữ diễn viên cũng được biết đến là một nam doanh nhân giỏi giang và có xuất thân tốt. Anh từng theo học và tốt nghiệp tại 2 trường Đại học gồm: Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT.